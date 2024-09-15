Beşiktaş'ta Joao Mario Debüt Etti

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a konuk olurken, son oynanan Sivasspor müsabakası 11'ine göre 1 değişiklik ile sahaya çıktı. Siyah-beyazlılarda Joao Mario, bu maçta ilk kez forma giyiyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, ligin 4. haftasında Sivasspor ile oynanan maçın 11'ine göre Tranzonspor karşısında tek değişikliğe gitti. Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi'nin yerine Joao Mario görev aldı.

Kartal, Trabzonspor karşısına; Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile 11'i ile sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılarda, Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu ise yedek kulübesinde yer aldı.

Joao Mario ilk kez forma giyiyor

Beşiktaş'ta yeni transfer Joao Mario, Trabzonspor karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyiyor. Portekizli orta saha, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından Trabzonspor karşısında 11'de sahaya sürüldü. - İSTANBUL