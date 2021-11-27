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Beşiktaş'ta kabus sürüyor - Son Dakika

Beşiktaş'ta kabus sürüyor

27.11.2021 21:47
Beşiktaş'ta kabus sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'a evinde 4-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'a evinde 4-0 mağlup oldu.

İlk yarıda rakibinin kazandığı penaltı atışından yediği golle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 39. dakikada Necip Uysal'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Oyunun büyük bölümünde 10 kişi mücadele eden Beşiktaş, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Ligde altıncı kez mağlup olan Beşiktaş, 20 puanda kaldı.

Ligde üst üste 4. yenilgisini aldı

Beşiktaş ligde üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikten sonra Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve GZT Giresunspor'a 4-0 yenilerek 4 haftada 12 puan yitirdi.

Gol yeme serisi 10 maça çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 10. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Ligin ilk 4 haftasını gol yemeyerek geçen siyah-beyazlı ekip, sonraki 10 karşılaşmada kalesinde gol gördü.

Beşiktaş söz konusu 10 maçta toplam 21 gol yedi.

17 sezon sonra üst üste 4 yenilgi

Beşiktaş, 17 sezon sonra ligde üst üste 4 kez yenildi.

Siyah-beyazlı takım, Mircea Lucescu'nun teknik direktörlük yaptığı ve Sergen Yalçın'ın da futbolcu olarak kadroda bulunduğu 2003-2004 sezonun son 4 haftasını yenilgiyle tamamladı.

Beşiktaş bu sezonun 11. haftasından itibaren 4 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

13 resmi karşılaşmada 10 yenilgi

Beşiktaş bu sezon son 13 resmi karşılaşmada 10. kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekibin kabus günleri 21 Eylül'de Adana Demirspor ile evinde 3-3 berabere kalarak başladı.

Bu tarihten itibaren ligdeki 8 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş, bir mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, ligdeki 6 karşılaşmada ise rakiplerine yenilmekten kurtulamadı.

Beşiktaş söz konusu periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maç yine mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

Son 4 maçta sadece bir gol atabildi

Siyah-beyazlı ekip, son 4 maçta rakip fileleri sadece bir kez havalandırabildi.

Beşiktaş üst üste yenilgi aldığı bu 4 haftada sadece Trabzonspor maçında gol bulabildi. Siyah-beyazlı ekip Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ve GZT Giresunspor maçlarında ise gol atma başarısı gösteremedi.

Vodafone Park'taki en ağır yenilgi

Beşiktaş, Vodafone Park'taki en ağır yenilgisini aldı.

2015-2016 sezonunda hizmete giren Vodafone Park'ta 2018-2019'da Antalyaspor'a 3-2, Sivasspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı takım, 2019-2020'de ise Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilirken, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarını da 2-1'lik mağlubiyetlerle tamamladı.

Geçen sezon Gençlerbirliği'ne Vodafone Park'ta 1-0 yenilen Beşiktaş, Trabzonspor ile Fatih Karagümrük'e ise 2-1'lik skorlarla yenildi.

Bu sezon Vodafone Park'ta Trabzonspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, GZT Giresunspor'a da 4-0 yenilerek yeni evindeki en ağır yenilgiyi almaktan kurtulamadı.

Beşiktaş bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Vodafone Park'taki Sporting Lizbon maçını 4-1 yenilgiyle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca lig maçlarında evinde bu sezon üst üste ikinci kez yenildi.

VAR'dan penaltı ve kırmızı kart

Beşiktaş ilk yarıda Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla rakibinin kazandığı penaltı atışıyla 1-0 geriye düşerken aynı şekilde 10 kişi kaldı.

Maçın 36. dakikasında GZT Giresunspor ceza alanı önünde Necip Uysal, Diabate'ye faul yaptı. Hakem Hüseyin Göçek bu pozisyonda Necip'e sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla saha kenarından pozisyonu bir kez daha izleyen Göçek. 39. dakikada sarı kartı iptal edip Necip Uysal'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar verilen kararların ardından hakem Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi. Taraftarlar, Göçek'e yönelik kötü tezahüratta bulundu.

Mert Günok'tan büyük hata

Beşiktaş karşılaşmanın 55. dakikasında Mert Günok'un büyük hatası sonrası 2-0 geriye düştü.

GZT Giresunspor savunmasından atılan uzun topta Beşiktaş savunmasının arkasına düşen topa kalesinden çıkıp müdahale etmek isteyen Mert, ceza alanı dışında meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırmak istedi. Mert'in ıska geçtiği topu alan Balde, boş pozisyonda topu filelerle buluşturdu.

Maçın 90. dakikasında GZT Giresunspor ilginç bir gole imza attı. Rakibin hücumu sırasında öne doğru hamle yapıp sonra geriye koşmaya çalışan Beşiktaş kalecisi Mert Günok, ayağını ters basınca bir anda yerde kaldı. Hücuma devam eden konuk ekip, Champness'in ayağından bulduğu golle farkı 4'e çıkardı. Saha içinde tedavisi yapılan Mert daha sonra sedyeyle soyunma odasına götürüldü ve bu oyuncunun yerine Ersin Destanoğlu kalan bölümde görev aldı.

Taraftarlardan tepki

Takımlarının ilk yarıda 1-0 geriye düşmesinin ardından taraftarlar, "Sergen takımını ayağa kaldır" şeklinde tezahüratta bulundu.

Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda üst üste yenilen gollerin ardından kendi oyuncularına tepki gösterdi.

Taraftarlar sadece Valentin Rosier ve sonradan oyuna giren Can Bozdoğan'a alkışlarla destek verdi.

Siyah-beyazlılar maçın bitmesiyle "Sergen buraya hesap ver taraftarlara" şeklinde tezahüratta bulundu.

Bir süre daha tribünlerde kalan taraftarlar ısrarla Sergen Yalçın'ın sahaya dönmesi yönünde tezahürat yaptı.

Giresunspor puanını 16'ya çıkardı

Ligde 4. kez kazanan GZT Giresunspor puanını 16'ya çıkardı.

Bu sezon 7. kez rakiplerine konuk olan GZT Giresunspor, deplasmandaki ikinci galibiyetini elde etti.

Sezonun ilk üç dış saha maçını yenilgiyle tamamlayan Karadeniz ekibi, İzmir'de Göztepe'yi 1-0 yenerek deplasmanda hem ilk puanlarını hem de ilk galibiyetini aldı. Deplasmandaki Gaziantep FK (1-1) ve Demir Grup Sivasspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamlayan GZT Giresunspor, Beşiktaş'ı 4-0 yenerek dış sahadaki son 4 maçında 8 puan topladı.

Devre arasında gerginlik

Maçın ilk yarısının bitmesinin ardından Beşiktaş'tan Cyle Larin ile GZT Giresunsporlu oyuncu Fousseni Diabate arasında gerginlik yaşandı.

Soyunma odasına giden her iki oyuncu bir süre tartışırken araya giren diğer oyuncular gerginliğin büyümesini önledi.

Beşiktaş'ta kabus sürüyor
Beşiktaş'ta kabus sürüyor
Beşiktaş'ta kabus sürüyor
Beşiktaş'ta kabus sürüyor
Beşiktaş'ta kabus sürüyor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta kabus sürüyor - Son Dakika Spor


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