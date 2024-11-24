Beşiktaş'ta Kadro Değişiklikleri - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kadro Değişiklikleri

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk ederken 11'de iki değişiklik yaptı. Gedson 100. maçına çıktı.

24.11.2024 19:46
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Arthur Masuaku ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Mario'yu yedeğe çekti. Ernest Muçi ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Göztepe karşısında Emirhan ile Rashica'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Alex Oxlade-Chamberlain, ikinci kez maç kadrosunda

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, bu sezon ikinci kez maç kadrosuna alındı.

Sezon başında yolların ayrılması beklenen ancak takımda kalan 31 yaşındaki orta saha, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile oynanan müsabakanın kadrosunda yer almasına rağmen süre bulamamıştı.

Ciro Immobile, yedekler arasında

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı geçen İtalyan futbolcu Ciro Immobile, maç kadrosuna dahil edildi.

Ligin 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelede sakatlanan 34 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir ve Malmö karşılaşmalarında forma giyememişti.

Gedson Fernandes "Dalya" dedi

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 100. maçına çıktı.

"Kara Kartal"da 3. sezonunu geçiren 25 yaşındaki orta saha, 99 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, Gedson Fernandes'e forma, plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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