Beşiktaş'ta Kötü Gidişat Devam Ediyor

Spor

Beşiktaş'ta kötü gidişat RAMS Başakşehir deplasmanında da devam etti.

Ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir'le de golsüz berabere kalarak rakiplerinin kazandığı haftada 2 puan kaybetti.

Siyah-beyazlılar, turuncu-lacivertli rakibi karşısında aldığı beraberlik sonrası puanını 21'e yükseltti.

Liderle fark geçen sezonun benzeri

Beşiktaş'ın, Başakşehir'de aldığı sonucun ardından oluşan puan durumu geçen sezonu anımsattı.

Geçen sezon 12. haftada yine Başakşehir'le karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı 1-0 kazanarak puanını 22'ye yükseltmişti. Geçen sezonun aynı haftasını 31 puanlı lider Fenerbahçe'nin 9 puan gerisinde tamamlayan siyah-beyazlılar, bu akşam ise zirvenin 10 puan gerisinde kaldı.

Galatasaray'ın Samsunspor'u mağlup ederek 31 puana yükseldiği haftada, Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında puanını 21 yaptı.

Penaltı isyanı maç sonunda devam etti

Karşılaşmanın son anlarında Milot Rashica'nın Başakşehir ceza sahasında yerde kaldığı ve Beşiktaşlıların penaltı beklediği pozisyonun tartışması maç sonunda da devam etti.

Hakemin VAR incelemesini sonrası oyuna devam kararı vermesine öfkelenen siyah-beyazlı futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardında hakeme tepki gösterdi. Kaleci Mert Günok tepkilerine devam etmesinin ardından sarı kart gördü.

Paulista korkuttu

Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre forma giyemeyen Gabriel Paulista ilk yarıda yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.

Sakatlığı sürecinde ligde Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa, Avrupa'da da Olimpik Lyon maçlarında forma giyemeyen tecrübeli stoper 24. dakikada sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Saha içinde uzun süre tedavisi yapılan Paulista sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna devam etti.

Taraftardan tepki

Beşiktaşlı taraftarlar takımlarının oynadığı futbola tepki gösterdi.

Kendilerine ayrılan bölümde maçı izleyen siyah-beyazlı futbolseverler, karşılaşmanın son bölümlerine girilirken "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" şeklinde tezahürat yaptı.