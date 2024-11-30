Beşiktaş\'ta neler oluyor? Samet Aybaba\'nın imzası kullanılarak transfer yapılmış

Spor

Süper Lig devi Beşiktaş'ta geçtiğimiz salı günü görevden alınan Samet Aybaba, düzenlediği basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"TRANSFERDE İMZAMI KULLANDILAR"

Haberi olmadan imzası kullanılarak Joe Worral transferinde imzasının kullanıldığını söyleyen Aybaba, "Joe Worrall hikayesi… Benim yardımcımı menajeri aradı, biz oyuncu alınmasın diye rapor verdik. Yönetim ısrar etti. Kabul etmedik. Sonrasında yönetim, bana sormadan ve benim imzamla 5 milyon euro'luk teklif yaptı. Ben de başkana söyledim. Sonra başkanımız 'Bana yardımcı olun bu oyuncuyu alalım, siyasi şeyi var' derken 500 bin euro karşılığında oyuncuyu kiraladık. Joe Worrall transferinde benim elektronik imzam kullanılarak teklif yapılmış. Kulübü aradığımda 'Sizin bilginiz vardır' dediler. Hangi yönetici olduğunu bilmiyorum" dedi.