Beşiktaş'ta neler oluyor? Samet Aybaba'nın imzası kullanılarak transfer yapılmış - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ta neler oluyor? Samet Aybaba'nın imzası kullanılarak transfer yapılmış

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Beşiktaş'ta görevden alınan Samet Aybaba, düzenlediği basın toplantısında Joe Worral transferinde haberi olmadan imzasının kullanıldığını belirtti. Aybaba,"Joe Worrall hikayesi… Benim yardımcımı menajeri aradı, biz oyuncu alınmasın diye rapor verdik. Yönetim ısrar etti. Kabul etmedik. Sonrasında yönetim, bana sormadan ve benim imzamla 5 milyon euroluk teklif yaptı" dedi.

30.11.2024 14:13  Güncelleme: 14:28
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Süper Lig devi Beşiktaş'ta geçtiğimiz salı günü görevden alınan Samet Aybaba, düzenlediği basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"TRANSFERDE İMZAMI KULLANDILAR"

Haberi olmadan imzası kullanılarak Joe Worral transferinde imzasının kullanıldığını söyleyen Aybaba, "Joe Worrall hikayesi… Benim yardımcımı menajeri aradı, biz oyuncu alınmasın diye rapor verdik. Yönetim ısrar etti. Kabul etmedik. Sonrasında yönetim, bana sormadan ve benim imzamla 5 milyon euro'luk teklif yaptı. Ben de başkana söyledim. Sonra başkanımız 'Bana yardımcı olun bu oyuncuyu alalım, siyasi şeyi var' derken 500 bin euro karşılığında oyuncuyu kiraladık. Joe Worrall transferinde benim elektronik imzam kullanılarak teklif yapılmış. Kulübü aradığımda 'Sizin bilginiz vardır' dediler. Hangi yönetici olduğunu bilmiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sezona Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü olarak başlayan Samet Aybaba, salı gecesi Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ile birlikte görevden alınmıştı.

Beşiktaş\'ta neler oluyor? Samet Aybaba\'nın imzası kullanılarak transfer yapılmış

Samet Aybaba, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta neler oluyor? Samet Aybaba'nın imzası kullanılarak transfer yapılmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ankaragüçlüyüz:
    Transfer yapmak için kulübü banka eline bırakırsan böyle olur kokos istanbul takımları. iki uyduruk transfere dünya para gösterip kulübü borca sokmuşlar hahahah 8tasım paralar neredeeeee???? komidninüzerinde ya la ahahahha 12 0 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Sezon sonu şampiyonuz Türkiye’nin en büyüğüyüz diyorlardı son 3-4 maçta dağıldılar, başkanları değişti, teknik direktörü kovdular, Galatasaray ile uğraşırsan kendi meselelerini unutursun böyle dağılırsın 7 1 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    KOLPA BASIN ŞİKESARAY SIRA SİZEDE GELECEK MERAK ETMEYİN BEŞİKTAŞ YIKILMAZ BEŞİKTAŞ BİTMEZ HALKIN TAKIMIDIR BEŞİKTAŞIN SAHİBİ TARAFTARIDIR KOLPA BASIN 1 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hepiniz Suçlusunuz Ve De Boş İnsansınız Ancak Cebinizi Doldurunuz 4 2 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    ne işiniz var Beşiktaş ta denenmişleri kulüp den içeri almayın 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Samet sallama burası çiftlikmi yok imzası taklit edilmiş yok artık civ civ yok bunu yiyecek 0 0 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    ffp kısıtlamaları yüzünden kimseyi alamıyorduk, sonra bi baktım musrati'yle muci'ye 24 milyon verip almışız, şok oldum, para nereden geldi bilmiyorum.... diyo :))) Ligin ikinci yarısında GSa çelme takmak için büyük borca sokmuşlar :D Bankasında çalışan biri kulüpte yöneticiliğe başlamış transferleri halletmiş ama kulüp borçlandırılmış diyo... Transferlerde dönen paralar için kişisel çıkarlar olarak çok kötü iddilarda bulundu. 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ISTE ŞEREFLİ ŞAMPİYONLUK EDEBIYATI YAPANLARIN ANLAYIŞI BU BIR. İKİNCİSİ EFSANE DEDIKLERININ HALİ. 0 0 Yanıtla
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