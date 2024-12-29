Beşiktaş\'ta Olağanüstü Seçim Kongresi

Spor

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı.

Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının seçileceği kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Genel kurulda, kongre divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarışacağı kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.