Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 27 Eylül'de yapılacak - Son Dakika
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Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 27 Eylül'de yapılacak

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Beşiktaş Yönetimi, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı ve toplantının 27 Eylül Pazar günü yapılacağını açıkladı. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 4 Ekim'de gerçekleştirilecek; ayrıca olağan idari ve mali genel kurul için 26 Eylül tarihi belirlendi.

BEŞİKTAŞ, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül Pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Eylül 2026 tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda bir toplantı gerçekleştiren Yönetim Kurulumuz, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılması kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 27 Eylül Pazar günü yapılacaktır. 27 Eylül Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecektir. Ayrıca toplantıda, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarih belirlenmiştir. Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Eylül Cumartesi günü yapılacaktır. 26 Eylül Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 3 Ekim Cumartesi günü düzenlenecektir. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı hakkında detaylı bilgilendirmeler, daha sonra ayrıca yapılacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 27 Eylül'de yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 27 Eylül'de yapılacak - Son Dakika
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