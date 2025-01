Beşiktaş\'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi başladı (METİN EKLENDİ)

Spor

BEŞİKTAŞ Kulübü'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 1,5 + 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalandı.

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde, Norveçli teknik adam için düzenlenen imza törenine; başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Yeni bir yapılanmanın ilk adımını attıklarını belirten Serdal Adalı, "Bugün burada önemli bir başlangıç yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde başarılar kazanmış ve şampiyonluklar yaşamış bir ismi Beşiktaş'ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere ilk günden itibaren yepyeni bir yapılanmaya ihtiyacımız olduğunu vurguluyoruz. Maalesef yıllardır içinde bulunduğumuz kötü tablonun düzelmesinin kolay olmayacağını ve zaman gerektirdiğini söylüyoruz. Hayallerle geçen günlerin bize ne kadar pahalıya mal olduğunu hepimiz yaşayarak gördük. Biliyorum ki Beşiktaş taraftarı kaotik ve mutsuz geçen 2 - 3 yıldan sonra sabır ya da süre kelimelerini duymak istemiyor. Ama bazı aşamaları geçirmemiz gerekiyor. Hem saha içindeki mevcut durum, hem de mali koşullarımız bunu gerektiriyor. Kalıcı çözümler için aşama aşama ilerleyeceğiz. Her aşamanın kazanımlarını üst üste koyarak yükseleceğiz. Unutmayın ki bu süreci yaşayacak olmamız Beşiktaş'ın büyüklüğünden hiç ama hiçbir şey kaybettirmez. Genel Kurul öncesi konuşmalarımızda camiamızdan yapılanma için 1,5 yıllık bir süre istemiştik. İşte bu ilk aşamanın ilk adımını bugün atıyoruz. Bu koşullara ve ihtiyaçlara en uygun teknik direktörü göreve getirmek için yoğun bir çaba sarf ettik. Birçok önemli teknik adamla görüştük ve hocamızda karar kıldık. Biz de bu 1,5 yıllık dönemi hem yeniden yapılanmaya uygun özellikler taşıyan, hem de büyük takım oyununu ve baskısını yaşamış hocamıza teslim ediyoruz. Gerek yapılanma gerekse de transfer politikası konularında önemli ölçüde hemfikiriz. Kendisi son görev yerinden ayrılırken 'Heyecan duyacağım bir proje olduğu zaman sahalara döneceğim' demişti. İşte şimdi en az bizim kadar bu meydan okumaya hazır durumdadır" ifadelerini kullandı.

'YAPILANIRKEN AYNI ZAMANDA YARIŞACAK VE KAZANACAK BİR BEŞİKTAŞ HEDEFLİYORUZ'

1,5 yıllık süreç kelimesini hedef küçültmek için söylemediklerini belirten Adalı, "Hem genç ve potansiyelli oyuncu portföyü hem de yıldız oyuncularla çalışmış olmasının verdiği tecrübe ile bizlerle birlikte olacak. O gün de dediğimiz gibi bu 1,5 yıl kesinlikle hedef küçültmek için söylenmedi. Yapılanırken aynı zamanda yarışacak ve kazanacak bir Beşiktaş hedefliyoruz. Beşiktaş adının olduğu her yerde kazanmak için oynar. Her zaman kupaları hedefler. Biz de bir yandan yapılanma sürecini ilerletirken, bir yandan da önümüzdeki senenin kazanan takımını oluşturacağız. Bu nedenle kendisinin yardımcılıklarını da çok deneyimli ve başarılı isimler yapacaklar. Bu isimler de takımımıza önemli katkılar sağlayacaklar. Bugün geldiğimiz noktada hedeflerimiz birbirine tamı tamına uyuyor. Hocamız hem takımın mevcut durumu, hem de yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi. Ancak şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak isterim. Mevcut kadro yapısını ne ben kurdum, ne de hocamız kurdu. Buna rağmen bu kadroyu en kısa zamanda ayağa kaldıracağız. En önemlisi de sahada nasıl bir takım görmek istediğimizi tek tek anlattık. Beşiktaş taraftarının, hücum futbol oynayan ve mücadeleyi asla bırakmayan bir takımı sahada gördükleri zaman, nasıl bağrına bastığını anlattık. Hocamızın özlediğimiz Beşiktaş'ı en kısa zamanda bizlere izlettireceğine inancımız tamdır. Beşiktaş'ta artık belirsizlikler devri ve çokbaşlılık bitmiştir. Biz bu durumun oyuncularımız üzerinde de önemli bir etki yaratacağına ve onların da artık kendilerini hızla toparlayacaklarına inanıyoruz. Onların potansiyellerini biliyor ve onlara güveniyoruz. Yönetimiyle, hocasıyla, teknik ekibi ve futbol yapılanmasıyla Beşiktaş takımı artık yeni dönemin güçlü adımlarını atmaya başlamıştır. Her hamle yönetim ve profesyonellerin ortak aklıyla hayata geçecektir. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Hocamız ve ekibi saha içinde işlerini iyi yaparken biz de onların en büyük yardımcıları olacağız. En büyük gücü ise taraftarımızdan ve camiamızdan alacağız. Buradan bir kez daha camiamızın her ferdini birlik ve beraberlik içinde olmaya davet ediyorum. Herkesi, umutlarını tazelemeye ve bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyorum. İç çekişmeleri bırakıp, dışarıdaki rekabete odaklamaya çağırıyorum. Taraftarlarımızı saha içinde ve dışında takımımızı son ana kadar desteklemeye davet ediyorum. Tabi ki sahada zorlandığımız zamanlar olacak. Oyuncularımız hata yapabilecekler. Ama Beşiktaş'ın en büyük gücünün taraftarı olduğunu asla unutmayalım ve her durumda da takımımıza destek olalım. Hocamız ve teknik ekibinin Beşiktaş'ımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

'BU AKŞAM, TRANSFERLERLE İLGİLİ BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Teknik direktör Solskjaer ile akşam saatlerinde bir kez daha bir araya geleceklerini belirten Adalı, "Hocanın elinde bir portföy var. Bu yapılanma için de bir yönetim şekli var. Bugün akşam transferlerle ilgili bir araya geleceğiz. Eğer bir fırsat olursa hocanın elindeki portföyden yararlanmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

'HOCANIN CESARETİ, BENİ HOCAYLA BAŞLAMA KARARINA YÖNELTTİ'

Norveçli teknik adamın gösterdiği cesaretin kendisini etkilediğini belirten Serdal Adalı, "2-3 tane ciddi hocayla bizzat görüşerek bu noktaya geldik. Bir araya geldiğimizde ilk önce hocayı dinledik. Neler yapabileceğini dinledikten sonra içinde olduğumuz duruma rağmen isteklerimizi, hem mali hem de idari yapıyı anlattım. Bunların hepsini diğer hocalara da anlattık. Hocanın cesareti beni hocayla başlama kararına yöneltti. Diğer hocalarla görüştükten sonra çekimser kalmaları, Solskjaer'in ben işi yaparım ifadesi hocada karar kılmamızın en büyük etkenidir" ifadelerini kullandı.

'6 AYLIK KONTRAT YAPMANIN MANTIKLI BİR TARAFI YOKTU'

Mayıs ayında bir seçimin olacağını ancak 6 aylık bir kontrat yapmanın mantıklı olmadığını dile getiren Adalı, şöyle konuştu:

"Özel bir madde yok. 1,5+1 yıl yaptık. Son 1 yılı opsiyonlu. 1,5 yıl sonra tekrar oturacağız. Zaten 6 aylık kontrat yapmanın çok mantıklı bir tarafı yoktu. Beşiktaş için doğrusu budur. Evet bir seçim var. Hepimiz hayırlısı olacak."

'BUGÜN HEPSİNİ BİR ARAYA GETİRİP, YOL HARİTAMIZI ÇİZECEĞİZ'

Transfer yapılacak bölgelerin hemen hemen belli olduğunu, Norveçli teknik adamla akşam bir araya geleceklerini ifade eden Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transferler konusunda basın toplantısından sonra bir araya geleceğiz. Bölgeler; 3 aşağı, 5 yukarı belirlendi. Scout ekibinin de katılacağı bir toplantı sonucunda en azından kış sezonundaki transferlere yön vereceğiz. Hocanın da bizim de scout ekibin de çalışmaları var. Bugün hepsini bir ara getirip, yol haritamızı çizeceğiz."

Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'in 6 aylık süreç için 1,2 milyon Euro alacağını, gelecek sezon da ise 2,4 milyon Euro kazanacağını açıkladı.

SOLSKJAER: TARAFTARIN NELER İSTEDİĞİNİ BİLİYORUZ

Başkan Serdal Adalı'ya sıcak karşılaması için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Norveçli teknik adam, "Başkanla güzel görüşmeler gerçekleştirdik. Oyuncularımız ve camiamız ile aramızda kuracağız bağ çok önemli. Futbol da bir endüstri haline geliyor. Biz burada temel oluşturacağız. Benim de fazla istediğim bir şeydi. Başkan ekibin ve benim kalbine dokundu. Bir süredir teknik direktörlükten uzaktım. UEFA'da çalışıyordum. Maçları ve Beşiktaş'ı takip ettim. Böylesine büyük bir kulüpte bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum. Taraftarın neler istediğini biliyoruz. Bunu verebilmek için her gün elimizden geldiğince çalışacağız" diye konuştu.

'KAZANMAK İÇİN BURADAYIM'

Kazanmak için burada olduğunu belirten Ole Gunnar Solskjaer, "Ben kazanmak için, galibiyet için buradayım. Burada kazanma alışkanlığı olan oyuncuklar var. Bu mantalite ile çalışacağız. Beşiktaş zaferleri hak eden bir takım. Kazanmak için buradayım. Başkanın dediği gibi gerçekçi ve sabırlı olacağız. Yanlış transferleri yapacak zamanımız yok. Sonrasında da skorlar gelecek. Şu ana kadar herkes beni sıcak karşıladı. Hem taraftarlarımız hem çalışanlarımız. İstanbul'da geçen birkaç gün keyifliydi. Artık işe başlıyoruz, bundan keyif alacağız" şeklinde konuştu.

Norveçli insanların pes etmeyen insanlar olduğunu, Beşiktaş'ın da bu özelliği taşıdığını dile getiren Solskjaer, "Bizler çok çalışan insanlarız, pes etmeyiz. Beşiktaş da böyle. Beşiktaş sadece bir futbol takımı değil, bir spor kulübü. Benim kızım da 2003 doğumlu. Kulüple arasında 100 yaş var ve bu bir işaret. Ben iyi insanlara inanırım. Çok yetenekli insanların olması önemli, yetenek de bir ihtiyaç. Bazı şeyleri yeniden kurgulamak için yeteneğe ihtiyacımız olacak. 1,5 yıl bir süre olacak. 18 aylık süre zarfında bir antrenman kültürü oluşturmaya çalışacağız. Bir şeyler uğruna antrenman yapacağız, mücadele edeceğiz. Takımla birlikteliğimiz olursa daha başarılı olabiliriz. Bu yönetimden oyunculara, taraftarlar da dahil olmak üzere bütünlük içinde olması gereken bir durum" dedi.

'YANLIŞ TRANSFER YAPACAK ZAMAN VE PARAMIZ YOK'

Yanlış transfer yapacak zaman ve paralarının olmadığını dile getiren Norveçli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Futbol bir denge işi. Bizler fırsat yaratmak istiyoruz. Bunun içinde savunmada agresif olmamız lazım. Benim felsefem hücum oyunudur. Takımda iyi oyuncular var. Dünkü maçta da gördük. Topu kazandığımız zamanlarda hızlıca atağa geçtiğimiz anlar oldu. Bu önemli. Biz adım adım bazı şeyleri değiştireceğiz. Her gün her antrenmanda gelişim göstermek istiyoruz. Uygun transferleri yapmak yapma hedefindeyiz. Yanlış transfer yapacak zaman ve paramız yok."

'YÜZÜMÜZÜ İLERİYE DÖNECEĞİZ'

Kulübün son birkaç yılının zor geçtiğini ancak ileriye döneceklerini söyleyen Solskjaer, "Hata yapacak durumumuz yok. Kulübün son birkaç yılı zor geçmiş. Taraftarımız, oyuncularımız herkes takımın gelişmesini istiyor. Ben de futbolcuydum. Bu hissiyatı biliyorum. Oyuncular daha stabil bir takımda oynamak ister. Bu ortamda daha güvenli hissederler. Uzun zamandır takımda olan oyuncular birçok hocayla çalışmışlar. Oyuncular bu durumlardan dolayı düşüş gösterebilir. Yüzümüzü ileriye döneceğiz, iyi bir grubumuz var" dedi.

'İHTİYACIMIZ OLAN OYUNCULAR VAR'

Transfer konusunda gelen soruya Solskjaer şöyle cevap verdi:

"Sadece başkanın ya da benim karar vereceğim bir konu değil. İzleme departmanıyla birlikte alabileceğimiz bir karar. İhtiyacımız olan oyuncular var ama kadroda da iyi oyuncular var."

'ERLİNG İLE BİRBİRİMİZİ DAHA İYİ KILDIK'

Yardımcısı Erling Moe ile iyi arkadaş olduklarını ve uzun süre beraber görev aldıklarını belirten Solskjaer, "Erling ve ben Molde'de görev yaptık. İyi arkadaşız. O, 6 sezon Molde'de teknik direktörlük yaptı. Yeni bir meydan okumaya hazırdı, bunu istiyordu. Biz birbirimizi daha iyi kıldık. Bu projeden bahsettim. Yeni takım oluşturmak istediğimden bahsettim. Onun Molde'de benim Manchester United'da yaptığımız doğru işleri burada yapabileceğimizden bahsettim. Genel olarak 25-26 sezonluk bir geçmişi var. Kendisini çağırdığımda mutlu oldu. O da hemen gidelim dedi ve bu göreve hazır" diye konuştu.

'DOĞRU PROJE OLDUĞU İÇİN KABUL ETTİM'

Beşiktaş'tan daha önce de teklif aldığını, ancak mevcut yönetimin projelerinin kendisini daha çok heyecanlandırdığını söyleyen Solskjaer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce de görüştük. Bu sefer ki görüşmede başkan ve yönetimin sunduğu projeler, talepleri, doğru şeyleri hissetmemi sağladı. Kalp ritminizin yükseldiğini hissetmeniz lazım. Başkanın ve yönetimin anlattığı proje bizim için doğru projeydi. Ben de doğru proje olduğu için kabul ettim. Başka teklifler aldm. Ama benim Norveç'ten çıkmama değen bir projeyi değerlendirmem gerekiyordu. Böylesine bir kulübün içinde böyle bir projeye dahil olma fikrine hayır diyemezdim. Ölmeden önce pişman olacağım bir karar olurdu. Sözleri aksiyona dökmek istiyoruz. Sadece sözde kalmaması lazım."

'BU KULÜBÜ DAHA İLERİ TAŞIYABİLİRİZ'

Beşiktaş'ı daha ileriye taşıyabileceklerini ifade eden 51 yaşındaki teknik direktör, "Başkan aslında bunu açıkladı. Yeni bir inşa yapacağız. Doğru hamlelerle bu yapıyı oluşturacağız. Daha önceki süreç kaotik geçti. Daha stabil bir yapı olması gerekiyor. Bizim hücum eden bir oyuna ihtiyacımız var. Kulübün doğru değerlerini bir araya getirmemiz lazım. Ben kendime ve bana insanlara inanıyorum. Bu kulübü daha ileri taşıyabiliriz. Doğru sebeplerden dolayı buradayız. Genç yaşta futbolu çok severek başladım. Sonrasında harika bir kariyerim oldu. Buradaki oyunculara da böyle yardımcı olmak istiyorum" dedi.

'BURADAKİ PROJE İLE MANCHESTER'DAKİ PROJE BENZİYOR'

Beşiktaş'ta kendisine sunulan projenin Manchester United'daki proje ile benzediğini belirten Solskjaer, "Buradaki proje ile Manchester'daki proje benziyor. Orada da ligi altıncı bitirdik. Sonrasında 3'üncü olduk, sonra ikinci olduk. Bizler kazanmak istiyoruz. Umarım bunları bir an önce yaparız ama gerçekçi de olmamız gerekiyor."

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra teklifler aldığını söyleyen Ole Gunnar Solskjaer, "Ancak bunlar doğru teklifler olmalıydı. Ben bunlara hayır dedim. Buradaki proje ile Manchester'daki benzerlik gösteriyor. Ben oradan ayrıldıktan sonra orayı da takip ediyorum. İşleri döndürmemiz lazım. Umarım bunu burada da yapabiliriz" şeklinde konuştu.

'OYUNCULAR DA YENİ BİR MEYDAN OKUMAYA HAZIR'

Takımdaki oyuncuların da yeni bir meydan okumaya hazır olduğunun altını çizen Norveçli teknik adam, "Oyuncu ilişkileri önemli. Özellikle yeni jenerasyonla ilişkiler çok önem arz ediyor. Onlarla tanıştım, konuştum. Onlar da yeni meydan okumaya hazır. Ben oyunculara; futbolu, hayatı, gelişmeyi öğretmek istiyorum. Birlikte kalmamız lazım. Benimle olmalarını, takıma yardımcı olmalarını isterim. Takımı kendilerinden daha öne koymalarını isterim. Dünkü maçı analiz ettik. Daha iyisini yapacağız gelişmesi gereken şeyler var. İyi bir Samsunspor gördük. İyi bir takıma karşı oynadık. Kazanmayı hak ettik. Semih'in bir pozisyonu var. Şanssızlık. Üzerinde çalışacağımız şeyler var" dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik direktörün Zico olduğunu bildiğini belirten Solskjaer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu meydan okumaya hazırım. Değişimler yapmamız gerekiyor. Değişim için doğru şeyleri yapmak için onları hak etmemiz lazım. İyi, doğru futbol için doğru şeyleri yaparsak skorlar gelecektir. Yeterince iyi olursanız kazanırsınız. Ben buna inanıyorum. Burada şampiyonluk yaşayan son yabancı hocanın Zico olduğunu biliyorum. Kendisi benim en sevdiğim oyuncuklardan birisi. Bir şeyler için söz vermiyorum. Ben takımı geliştirmeye çalışacağım. Kazanmak için buradayım."

Daha önce Manchester United'da Jose Mourinho'nun yerine göreve geldiği hatırlatılan Ole Gunnar Solskjaer, "Henüz kendisiyle konuşmadım. Zaferler kazanmış bir isim. Kendisi tekrardan görmek istediğim birisi. Saygı duyuyorum" diye konuştu.

Molde'de Erling Haaland ile birlikte çalıştığı, siyah-beyazlı ekibin genç forvetleri Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'na da aynı katkıyı yapabilecek mi şeklinde gelen soru üzerine Solskjaer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Gerçekçi olmak lazım. Geçen sezon 46 puan farkı oluştu. Bu sezon 20 puan fark var. Bizim odak noktamız gelişim. Nereye kadar gidebiliyoruz ona bakmamız gerekiyor. Futbolda her şey olabilir. Performans odaklı olmamız lazım. Haaland, Semih, Mustafa örneklerinden bahsettik. Immobile de 35 yaşında genç bir oyuncu. Öğreneceği şeyler var. Ben santforlara her zaman yardımcı olmak istiyorum. Haaland ile kıyaslamak doğru olmayabilir. Kendisi en iyi forvetlerden birisi. Oyuncuların gelişimine katkıda bulanmak için çalışacağız. Haaland 1,97 boyunda. Kafa toplarında iyi değildi, artık iyi durumda."

İmza töreninin ardından Serdal Adalı, Norveçli teknik adama 20 numaralı Beşiktaş forması ve köstekli saat hediye etti.