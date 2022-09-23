Beşiktaş'ta Redmond'ın sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Redmond'ın sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildi

23.09.2022 20:39
Beşiktaş'ta Redmond'ın sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildi

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta bugün yapılan antrenmanda sol el bölgesinde ağrı hisseden Nathan Redmond'ın tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta bugün yapılan antrenmanda sol el bölgesinde ağrı hisseden Nathan Redmond'ın tarak kemiğinde kırık tespit edildi. İngiliz futbolcu, bugün sol elinden bir operasyon geçirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 23 Eylül 2022 tarihindeki idmanında gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond'un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır. Redmond'a, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü'nün de katılımıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonda Prof. Dr. Arel Gereli tarafından osteosentez uygulanmıştır. Oyuncumuz Nathan Redmond'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

Nathan Redmond, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Redmond'ın sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildi - Son Dakika

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