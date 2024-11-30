Beşiktaş'ta Sakatlık Şoku

Beşiktaş Kulübü, sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista'nın kalça ön adale grubunda yırtık, Felix Uduokhai'nin ise sol alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama saptandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasındaki Maccabi Tel Aviv müsabakasının 20. dakikasında sol kalça ön kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista'nın kalça ön adale grubu tendonunda tam kat yırtık saptandığı duyuruldu.
Aynı karşılaşmanın ilk yarısının ardından sol alt baldır bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Felix Uduokhai'nin ise sol alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.
Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai'nin tedavilerine başlandığı ifade edildi.
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