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Beşiktaş'ta şaşırtan karar! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak - Son Dakika

Beşiktaş'ta şaşırtan karar! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak

27.12.2021 13:35

Beşiktaş'ta Milli sol bek Umut Meraş, Konyaspor maçında mecburiyetten sağ kanatta oynayacak. Sezon başında sağ bek transferi yapmayan Siyah-Beyazlılar, çareyi Umut'u o pozisyonda oynatmakta buldu.

Bu akşam Konyaspor'la kozlarını paylaşacak Beşiktaş'ın oyun şablonunda değişim yaşanacak. Siyah-Beyazlılar'da Valentin Rosier cezalı, Necip Uysal da sakat. Elde sağ kenar oyuncusu kalmadı.

Kimse hayal edemezdi! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak

TRANSFER YAPILMADI

Siyah-Beyazlılar geçen sezonu tek başına götüren Rosier'e alternatif almadı. Takımın jokeri Necip de sakat. A Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş, mecburen sağ bek oynayacak.

Kimse hayal edemezdi! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak

TECRÜBESİ YOK

Beşiktaş'a sezon başında imza atan Umut, alt yaş kategorilerinde sağ bek olarak birkaç kez şans bulmuştu. Umut'un hiç alışık olmadığı bölgede göstereceği performans merak konusu oldu.

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Umut Meraş, Konyaspor, Beşiktaş, Umut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta şaşırtan karar! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta şaşırtan karar! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak - Son Dakika
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