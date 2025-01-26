Beşiktaş'ta peş peşe şok sakatlıklar - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ta peş peşe şok sakatlıklar

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Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada Jonas Svensson ve Emirhan Topçu'yu kaybetti. Her iki futbolcu da sakatlıkları sebebiyle müsabakaya devam edemedi.

26.01.2025 17:29
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılarda beklenmedik sakatlıklar yaşandı

SVENSSON İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson, ilk yarının tamamlanmasının ardından kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi ve oyundan çıktı. Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının ikinci yarısında Svensson yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

EMİRHAN DA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta Svensson'un ardından bir sakatlık daha yaşandı. Emirhan Topçu, karşılaşmanın 69. dakikasında topsuz alanda kendini yere bıraktı. ve 71. dakikada yerini Baktiyor Zaynutdinov'a bıraktı.

Beşiktaş\'ta peş peşe şok sakatlıklar

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta peş peşe şok sakatlıklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çelikk:
    Sende Boş Adam Çıktın Balon Patlamak Üzere 8 38 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OLSUN SIZ BIR 6 AYDA BILBAO YA 4 ATTIK DIYE SEVININ 10 7 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesine hakaret edenler çok ayıp ediyor aylardır bu iş bendeydi şimdi ortak oldunuz ayıptır yazıktır günahtır 11 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Oldu Mantar ferhat girdim ii ha haaaa 5 3 Yanıtla
  • Türk:
    ferhat esoşun ann nnesi ni sillkerken olmuştur ahahhahaha 5 3 Yanıtla
    Ercan Aksu:
    Sende son dakika nin admini gibi abazasin galiba. 0 0
  • Davut Çağlar:
    futbolcular kafalarına göre oynuyor kanser ettiler takım komple değişmesi lazım aldığınız para haram olsun 7 0 Yanıtla
  • Mustafa Elgin:
    ya takim.komple sakatlansinda paf la cikalim.inş 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Aztekin:
    birden bire atletico maçında çok güç kullanınca kondisyon eksik iken normal 5 0 Yanıtla
  • Türk:
    OEferad krktrnamuuss yok anne nnn es ini veryor burda herkes tanıdı öyle kazanıyor :))) 2 1 Yanıtla
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