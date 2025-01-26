Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılarda beklenmedik sakatlıklar yaşandı
Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson, ilk yarının tamamlanmasının ardından kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi ve oyundan çıktı. Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının ikinci yarısında Svensson yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.
Beşiktaş'ta Svensson'un ardından bir sakatlık daha yaşandı. Emirhan Topçu, karşılaşmanın 69. dakikasında topsuz alanda kendini yere bıraktı. ve 71. dakikada yerini Baktiyor Zaynutdinov'a bıraktı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta peş peşe şok sakatlıklar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (11)