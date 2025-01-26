Beşiktaş\'ta peş peşe şok sakatlıklar

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Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılarda beklenmedik sakatlıklar yaşandı

SVENSSON İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson, ilk yarının tamamlanmasının ardından kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi ve oyundan çıktı. Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının ikinci yarısında Svensson yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

EMİRHAN DA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta Svensson'un ardından bir sakatlık daha yaşandı. Emirhan Topçu, karşılaşmanın 69. dakikasında topsuz alanda kendini yere bıraktı. ve 71. dakikada yerini Baktiyor Zaynutdinov'a bıraktı.