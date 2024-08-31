Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Herkes Aboubakar ve Chamberlain'in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Herkes Aboubakar ve Chamberlain'in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı

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Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz Ligi ekibi Rio Ave'ye 1 sezonluğuna kiralandığı ve sözleşmesinde 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen genç oyuncunun sözleşmesi Mayıs ayında uzatılmıştı.

31.08.2024 15:47
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Teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst önderliğinde sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Daniel Amartey, Oxlade Chamberlain ve Vincent Aboubakar gibi yıldız isimleri takımdan göndermek için yoğun uğraş veren siyah-beyazlı kulüpte sürpriz bir ayrılık gerçekleştiği iddiası ortaya atıldı.

DEMİR EGE RIO AVE'YE KİRALADI

Kartal'ın altyapısından yetişen Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz Ligi ekibi Rio Ave'ye 1 sezonluğuna kiralandığı ve 20 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Herkes Aboubakar ve Chamberlain'in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçen sezon A takımda resmi maçlara çıkmaya başlayan Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'ta toplam 29 karşılaşmada forma giydi. Genç yıldız, bu karşılaşmalarda 2 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen Demir Ege'nin geçtiğimiz Mayıs ayında sözleşmesi uzatılmış ve 2027 yılına kadar kontrat imzalanmıştı.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Herkes Aboubakar ve Chamberlain'in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı
Beşiktaş\'ta sürpriz ayrılık! Herkes Aboubakar ve Chamberlain\'in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Herkes Aboubakar ve Chamberlain'in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: Beşiktaşın ilk rakibi frankfurt Hoffenheim maçı birazdan başlayacak rakibi iyi analiz etmeliyiz kaçırmayın 2 2 Yanıtla
  • ferhat eser: demir için iyi bir tecrübe olacaktır hayırlı olsun 2 1 Yanıtla
  • Çelikk: Ne yıldızmış Be 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Herkes Aboubakar ve Chamberlain'in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı - Son Dakika
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