Beşiktaş'ta transfer gündemi, hücum hattına 3 takviye birden - Son Dakika
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Beşiktaş'ta transfer gündemi, hücum hattına 3 takviye birden

24.06.2022 10:21
Beşiktaş'ta transfer gündemi, hücum hattına 3 takviye birden

Siyah beyazlılar; Weghorst, Muleka ve Cabral için ısrarcıCenk Tosun bitmek üzereAbdülkerim Bardakçı için yeniden girişim olabilirALİ DANAŞ / İSTANBUL,- İlk olarak Romain Saiss'i kadrosuna katan Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edip Çaykur Rizespor'a kiraladığı Gedson...

Siyah beyazlılar; Weghorst, Muleka ve Cabral için ısrarcı

Cenk Tosun bitmek üzere

Abdülkerim Bardakçı için yeniden girişim olabilir

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- İlk olarak Romain Saiss'i kadrosuna katan Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edip Çaykur Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes'e de dün itibariyle siyah beyazlı formayı giydirmişti.

Pazartesi günü sezon açılışını yapıp, 5 Temmuz'da kamp için Avusturya'ya gidecek siyah beyazlılar, bu tarihe kadar birkaç transferi daha sonuçlandırmak amacında.

WEGHORST İÇİN YENİDEN TEMAS KURULDUSportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde yapılan görüşmelerde özellikle hücum hattına yapılacak takviyelerde ciddi mesafe kaydedilmiş durumda. Santrfor için en başından bu yana Hollandalı golcü Wout Weghorst konusunda ısrarcı olan siyah beyazlılar, oyucunun istediği Einracht Frankfurt ve Dortmund takımlarının başka santrfor almasıyla yeniden atağa geçti.

Hafta içinde Arnautovic ve Seferovic isimlerini de gündemine alan ve kulüplerine şartlarını soran Beşiktaş, Weghorst'un olma ihtimali yeniden belirince ibreyi Hollandalıya çevirdi. Bu transfer için birkaç gün içinde yeni gelişmelerin olma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor.Yerli santrfor içinse Cenk Tosun'a öncelik tanıyan siyah beyazlılar, Milli futbolcunun hem kendisi ve hem de babasıyla görüşmeleri sürdürüyor. Ayırca alınan bilgilere göre bu transferin tamamlanmasında bazı pürüzler kaldı. Bu pürüzlerin çözülmesi halinde Cenk, Beşiktaş'a imzayı atacak.MULEKA VE CABRAL İÇİN GÖRÜŞMELER YOĞUN ŞEKİLDE İLERLİYORHücum hattına sol kanat ve kanat forvet olmak üzere iki oyuncu daha almayı isteyen Beşiktaş'ın hedefleri ise geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren Jackson Muleka ve Sporting forması giyen Jovane Cabral. Muleka'nın kulübü Standart Liege ile görüşmeleri sürdüren Ceyhun Kazancı, bu transferi kiralık formülü ile bitirmeye çalışıyor. Sol kanat oynayan Jovane Cabral için de Sporting ile yapılan pazarlıklarda 3 milyon Euro'ya yaklaşan bir bonservis ücreti teklif eden siyah beyazlılar, bu transferleri sonuçlandırarak kampa yetiştirmek istiyor.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI İÇİN YENİDEN GİRİŞİM OLABİLİR

Bu arada stoper adayları arasında önemli bir sıralamaya sahip olan Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'un Fenerbahçe ile anlaşması üzerine beklemeye geçen Beşiktaş, Abdülkerim ile Fenerbahçe'nin ilk görüşmesinden sonuç çıkmaması üzerine yeniden devreye girdi. Dün gece taraflar arasında bir görüşme yapıldığı da gelen bilgiler arasında.


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Kaynak: DHA

Romain Saiss, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta transfer gündemi, hücum hattına 3 takviye birden - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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