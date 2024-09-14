Beşiktaş'ta Transfer Sezonu Hızla Geçti

Spor

Beşiktaş yaz transfer döneminde siyah-beyazlı taraftarların takımlarında görmek istediği yıldız isimleri kadrosuna kattı.

Geçen sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan siyah-beyazlılar, yaptığı transferlerin ardından yeni sezona umutlu başladı.

Toplam 8 oyuncuyu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, uzun süredir siyah-beyazlı formayı giyen birçok futbolcuyla da yollarını ayırarak ciddi bir değişime imza attı.

Beşiktaş 6 oyuncusunu kiralık gönderirken, 8 futbolcu da bonservisiyle gitti. Siyah-beyazlı ekip, sözleşmesi sona eren 5 futbolcuya da yeni sözleşme önermedi.

İlk müdahale teknik direktör koltuğuna

Beşiktaş ilk hamlesini geçen sezonun en istikrarsız bölgesi sayılan teknik adamlık mevkisine yaptı.

Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe ve Fernando Santos gibi isimlerin kısa dönemli görev almasıyla geçen sezonu sonlandıran siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'la anlaşarak "yenilenme döneminin" ilk imzasını attı.

Kritik isimler kampa yetişti

Siyah-beyazlı yönetim, Van Bronckhorst'un ardından Beşiktaşlı taraftarların yüzlerini güldüren ve yeni sezon için umutlandıran isimleri tek tek açıklamaya başladı.

Uzun yıllardır transferlerin geç gelmesinden şikayetçi olan taraftarlar, haziran ayında peş peşe gelen transfer açıklamalarıyla mutlu oldu.

Beşiktaş yönetimi ilk olarak Valencia ve Atletico Madrid gibi önemli takımlarda görev alan savunma oyuncusu Gabriel Paulista'yı transfer etti. Siyah-beyazlılar Paulista transferinden kısa bir süre sonra Portekiz futbolunun önemli isimleri arasında yer alan Rafa Silva'yı İstanbul'a getirerek taraftarlarını sevindirdi.

Geçen sezonun kamp dönemine yeni oyuncu yetiştiremeyen siyah-beyazlı kulüpteki transfer hareketliliği, temmuz ayında da devam etti.

İtalya futbolunun en önemli golcüleri arasında yer alan ve altın ayakkabı sahibi olan Ciro Immobile, siyah-beyazlı takımın Slovenya kampının ilk günlerinde yeni kulübüne imza attı. Beşiktaş böylece yeni sezona Paulista, Rafa Silva ve Immobile üçlüsünün de yer aldığı kadrosuyla kamp yaparak hazırlandı.

Resmi maçların başlamasının ardından transfer hamlelerini sürdüren Beşiktaş, Paris Saint-Germain'den kiraladığı Cher Ndour'un yanı sıra Augsburg'dan Felix Uduokhai ve Benfica'dan Joao Mario'yu da kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı ekip yerli hamlesini de Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu ve Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'le yaptı.

Kadroyu değiştirdi

Beşiktaş geçen sezonun başarısız kadrosundan birçok oyuncuyla yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı ekip geçen sezonun yaz transfer döneminde kadroya katılan Ante Rebic ve Emrecan Bulut'un yanı sıra Valentin Rosier, Javi Montero, Ajdin Hasic, Omar Colley, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey ile vedalaştı.

Beşiktaş bu sezon kadroda düşünülmeyen Jackson Muleka, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Kerem Atakan Kesgin, Tayfur Bingöl ve Emrecan Uzunhan'ı çeşitli takımlara kiraladı.

Cenk Tosun, Rachid Ghezzal, Umut Meraş, Utku Yuvakuran ve Gökhan İnler gibi mukavelesi sona eren futbolculara da Beşiktaş yönetimi yeni sözleşme teklifi yapmadı.