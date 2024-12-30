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Beşiktaş'ta Yeni Dönem

Hakan Daltaban, camianın birlik ve beraberliğini sağlamak için çalışacaklarını vurguladı.

30.12.2024 00:48
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Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, olağanüstü seçimli genel kurula gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "En büyük projemiz camianın birlik ve beraberliğini sağlamak" dedi. Daltaban, Hüseyin Yücel ve ekibine de teşekkür ederek, "Hüseyin Yücel, camianın kaybetmemesi gereken bir değeridir" dedi.

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sona erdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen ve yaklaşık 12 saat süren seçim maratonunu Serdal Adalı kazandı. Başkan Adalı'nın listesinde olan ve yeni yönetimde ikinci başkan görevini üstlenecek Hakan Daltaban, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yoğun katılımdan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Daltaban, "Bugün Beşiktaş camiası için çok önemli bir gündü. Beşiktaş camiasının üyelerinin teveccüh göstererek seçimlere rekor bir katılım sağlaması bizim için çok önemli ve değerliydi. Yılbaşı arifesi ve çok soğuk bir hava olmasına rağmen genel kurul üyelerinin bu davranışı konu Beşiktaş olunca ne kadar duyarlı olduklarını bir kez daha gösterdi. Bundan dolayı hepsine minnettarız. İki değerli başkan da Beşiktaş ile ilgili projelerini genel kurul üyelerine sundu. İki başkan adayının da temennisi kim kazanırsa kazansın tek vücut olarak ilerlemesiydi. Bu anlamda çok güzel ve çok anlamlı bir genel kurul geçirdik. Ben şahsım adına Hüseyin Yücel ve ekibine de çok teşekkür ederim. Seçim sürecini birlik ve beraberlik içinde tamamladık. Sonuç olarak genel kurul üyeleri, Serdal Adalı'nın vaat ettiklerine itibar etti. Güven istedik üyelerden ve bunu fazlasıyla aldığımızı düşünüyorum. Omuzlarımızdaki yükü biliyoruz. Yarın sabah erkenden kulüpte işimizin başına geçiyoruz. Yapacak çok işimiz var. En büyük projemiz camianın birlik ve beraberliğini sağlamak. Camianın güven duygusunun tekrar tazelenmeye ihtiyacı var. Bu konuda üzerimize düşün her şeyi yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Serdal Başkan ve biz, bugüne kadar verdiğimiz sözleri tutan insanlarız. Çünkü çok kolay popülist sözler vermeyiz. Beşiktaş'ın yazılacak pozitif bir hikayesinin parçası olmak istiyoruz. Allah bize inşallah o tribünlere tekrar aynı saygınlıkla dönmeyi nasip eder" diye konuştu.

"Hüseyin Yücel, camianın kaybetmemesi gereken bir değeridir"

Hüseyin Yücel'in Beşiktaş camiası için önemli bir isim olduğunu vurgulayan Hakan Daltaban, "Burada bir tane gerçeğimiz var o da şanlı armamız. Bizim ayrılan bir şeyimiz yok. Hüseyin Yücel, camianın kaybetmemesi gereken bir değeridir. Daha önceden de belirtmiştik. Kendisi bu camiaya hizmet etmiş bir Beşiktaş gönüllüsüdür. Kimse küstüremez. Kimsenin de küstürmesine izin vermeyiz. Daha sabırlı bir ortamda, birlik ve beraberlik için bize yardımcı olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Geçmiş yönetimin en büyük sorunlarından bir tanesi çok başlılıktı"

Yeni seçilen yönetim kurulunun görev dağılımının yapıldığının altını çizen Daltaban, " Ümraniye'ye gitmesi gerekenler gidecek. Geçmiş yönetimin en büyük sorunlarından bir tanesi çok başlılıktı. Başkanımız da söyledi. Herkes yapacağı işini biliyor. Bana ikinci başkan olarak görev verdi. Hepimiz yapmamız gerekenleri yapacağız. Serdal Başkanımız zaten futbolu ilk başta tek başına üstlendi. Bunları kendisi de sizlerle ilerleyen süreçte paylaşacak. Başkanımız camiadan bir süre istedi. Başkanımız 1,5 senelik bahsi geçen sürecinin tanımını da yaptı. Altını doldurdu. Biz kulübümüzün başındayız. Herkes bir şeyler yapma için sabırsızlanıyor. Bir gün bile kaybetmeye tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.

"Yarın sabahtan itibaren çalışmamızda bir engel yok"

Mazbata töreninin sorulması üzerine Hakan Daltaban, "Sorular geliyor 'Mazbatayı ne zaman alacaksınız?' diye. Divan başkanımız ve genel kurul başkanımızla konuştuk. Yarın sabah genel kurul tutanaklarıyla birlikte imza yetkisini veriyorlar. Yarın sabahtan itibaren çalışmamızda bir engel yok. Ama biliyorsunuz Beşiktaş'ın geleneksel bir mazbata töreni var. Önümüzdeki ayın 6'sına kadar bekleyebiliriz. Ama çalışmaya başlamak için kaybedecek bir günümüz bile yok. Bu sebeple yarın sabah işimizin başında olacağız" açıklamalarında bulundu.

"Tribünlerden gelme birisiyim"

Siyah-beyazlı camiayı çok iyi tanıdığını söyleyen İkinci Başkan Hakan Daltaban, "Beni çoğunuz tanıyorsunuz. Tribünlerden gelme birisiyim. 20-25 senem kapalı tribünde geçti. Herkesin ruh halini çok iyi biliyorum. Başkanımız da biliyor. Bizler aynı üzülen, aynı anda sevinen bir camiayız. Sadece camia olmayı yeniden öğrenmemiz lazım. Tribünlerde, derneklerde, kongre üyelerinde birlik beraberlik sağlayacağız. Herkes Beşiktaş'ın tarafında olsun. Beşiktaş'ta taş üstüne taş koyan herkesi sırtımızda taşırız" dedi.

"Futbolun nasıl yönetileceğiyle ilgili olarak ortaya bir felsefe koyacağız"

Camiada ilk değiştirmek istedikleri şeyin sorulması üzerine Daltaban, "Beşiktaş'ta değişecek o kadar çok şey var ki. Öncelikle hepimiz oturup bir düşünelim. Biz olağanüstü bir seçim ile geldik. Bunun nedeni birden fazla şeyin kötü gitmesiydi. Bu durumu sadece futbol takımının kötü gitmesiyle veya mali disiplinle anlatamayız. Bir şeyle sınıflandıramayız. Biz, önce mali disiplin ve planlarımız doğrultusunda da futbol takımımızın yapılanmasını sağlayacağız. Biliyorsunuz Başkanımızın sponsorluklarla birlikte devre arasında taahhüt ettiği bir takım değişiklik var. Takviyeler var. Futbolun nasıl yönetileceğiyle ilgili olarak ortaya bir felsefe koyacağız. Sonrasında da zaten başkanımız sizlere gerekli adımları anlatacak. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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