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Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı

11.12.2021 20:04
Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı kulübün 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin belirlediği 20 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş.

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Nur Çebi, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor


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