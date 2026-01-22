Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa Silva'nın Benfica'da alacağı yıllık ücret belli oldu - Son Dakika
Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa Silva'nın Benfica'da alacağı yıllık ücret belli oldu

Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa Silva'nın Benfica'da alacağı yıllık ücret belli oldu
22.01.2026 17:29
Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa Silva'nın Benfica'da alacağı yıllık ücret belli oldu
Beşiktaş'ta oynadığı dönemde yıllık 6 milyon euro kazanan Rafa Silva'nın, Benfica ile anlaşmasının ardından yeni ücreti belli oldu. Portekizli oyuncunun Benfica'da yıllık 2.2 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Yaşadığı kriz sonrası Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan Portekizli futbolcu Rafa Silva, eski takımı Benfica'ya imza atmak üzere İstanbul'dan ayrıldı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken, Portekiz basının anlaşmanın detaylarını açıkladı.

BENFICA'DA KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

A Bola'nın haberine göre; Benfica, eski yıldızı Rafa Silva ile 2028 yazına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalayacak. Haberde, Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon euro kazanan Portekizli futbolcunun, Benfica'dan yıllık 2.2 milyon euro ücret alacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanmasının beklendiği ifade edilirken, Portekizli oyuncunun bu transfer için Beşiktaş'taki kazancından önemli bir miktarda feragat ettiği de ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta sahaya çıkan Rafa Silva, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

    Yorumlar (5)

  • Gökhan Ü Gökhan Ü:
    Adamlar bizi iyice Suudi Arabistan , Çin gibi 3. sınıf futbol ülkesi olarak görmeye başladılar .. 9 2 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    hepsi degik sekiztaşın tranferleri dedigin gibi görüyor 2 2
  • celal doğan celal doğan:
    karaktersiz 7 1 Yanıtla
  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    suç bunda değil suç bunu bu takıma transfer edende yazık günah Türkiye de insanlar iş aş bulamazken bu yabancılara bu kadar büyük paralar verilmesi hiç de doğru değildir 2 1 Yanıtla
  • Ahmet Ahmet:
    Bu tarz adamları turkiyeye bu paralara getiriyorlar anca yoksa adam kendi ülkesinde alır niye buraya gelsin. Adam gecen yıl en iyi orta saha idi oynarsa tabi. Müthiş futbolcu ama oynamak istemedi türkiyede. Okan burukun açın bakim nedenmiş bjk geldiği sıralar bu oyuncu hakkında. Normal de gs fb de banko 11 de oynayacak adam. 0 0 Yanıtla
