Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve 1 sezonluk Türkiye kariyerinin ardından İtalya Serie A ekibi Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile, yeni takımıyla adeta uçuşa geçti. Yıldız oyuncu, Bologna ile hazırlık maçlarında gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
Immobile'nin formasını giydiği Bologna, son olarak Yunanistan ekibi Levadiako ile hazırlık maçında karşıya karşıya geldi. Ciro Immobile, bu maçta rakip kalelere 2 gol atmayı başardı. 36 yaşındaki yıldız oyuncu attığı gollerin yanı sıra maç içinde gösterdiği performansla teknik heyetten tam not alarak büyük beğeni topladı.
Beşiktaş'taki kariyerinde 41 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Ciro Immobile, Bologna formasıyla çıktığı 3 hazırlık maçında şimdiden 5 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan ayrılan Ciro Immobile uçuşa geçti - Son Dakika
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