Altyapısından yetiştiği kulübüne geri dönen 32 yaşındaki futbolcu, internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Her şeyin başladığı yere, kalbimin kulübüne geri dönüyorum. Vasco'ya duyduğum sevgiyi ve geri dönme arzumu hiç kimseden saklamadım. Taraftarlarla tekrar buluşmak ve ilk maçımı oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Alex Teixeira, Beşiktaş, Brezilya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan ayrılan Teixeira, Vasco da Gama'ya transfer oldu - Son Dakika

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