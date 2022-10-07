Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu

Sezon başında Beşiktaş ile yolları ayıran Emirhan İlkhan, İtalya Serie A ekibi Torino'nun yolunu tuttu. 18 yaşındaki futbolcu takım arkadaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu.

TARKAN'IN ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan, takım arkadaşlarıyla yemekte buluştu. 18 yaşındaki genç futbolcu sofrada oturan arkadaşlarını eğlendirmek için ayağa kalkıp şarkı söyledi. Emirhan İlkhan'ın Tarkan'dan Şımarık şarkısını seslendirdiği anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Emirhan İlkhan

GOL VE ASİST KATKISI YOK

Beşiktaş'tan Torino'ya 4,5 milyon euro serbest kalma bedeli ödenerek transfer olan 18 yaşındaki Emirhan İlhan, İtalyan ekibinde 3 maçta forma giydi. Genç yıldız, toplam 85 dakika sahada kalırken gol ve asist katkısı üretemedi.