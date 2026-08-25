Beşiktaş'tan Ernest Poku Açıklaması
Beşiktaş, Ernest Poku ile prensip anlaşmasına varıldığını ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Beşiktaş: "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Ernest Poku, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a gelecektir. Ernest Poku'yu taşıyan uçak bu gece saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."
Kaynak: İHA
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