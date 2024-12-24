Beşiktaş'tan Farklı Galibiyet - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'tan Farklı Galibiyet

Beşiktaş, Bodrum Basketbol'u 87-45 yenerek 7. galibiyetini elde etti.

24.12.2024 20:46
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Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Aydın Karaçam, Barış Burak Durmuş

Beşiktaş: Lazic 11, Evans 15, Winterburn 25, Gizem Başaran Turan 9, Melek Uzunoğlu 2, Esra Güvenç 1, Elif Ülkü, Ceyda Conker 2, Hatice Pelin Gülçelik 12, Özge Özışık 4, Zeynep Can 6

Bodrum Basketbol: Jones 12, Selin Tekin, Ayşenaz Harma 4, Azra Erçelik 6, Gizem Tüzün 6, Sıla Tunçdemir 6, İdal Yavuz 4, Zümra Küçük 5, Elif Bati 2, Cansu Çolakoğlu

1. Periyot: 19-11

Devre: 41-21

3. Periyot: 65-32

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Bodrum Basketbol'u 87-45 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligde 7. galibiyetini aldı. Bodrum temsilcisi ise üst üste 9. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA

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