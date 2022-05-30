Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur... - Son Dakika
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Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur...

30.05.2022 15:32

Beşiktaş, gazeteci Cem Küçük'ün bir programda yaptığı "Siyaset isterse Beşiktaş'ı bir günde bitirir; Beşiktaş kalmaz ortada." yorumuna zehir zemberek ifadelerle yanıt verdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş camiası bu ve benzeri laf ebelerinin soytarılıklarıyla reyting taklaları atacağı bir yer değildir. Bilinmelidir ki bunun şamarı ağır olur." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, bir televizyon programında Beşiktaş ile ilgili çeşitli iddialarda bulunan gazeteci Cem Küçük'e resmi internet sitesinden çok ağır ifadelerle yüklendi.

"YAZAR MÜSVEDDESİ CEM KÜÇÜK"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "29 Mayıs 2022 Pazar günü TGRT'de yayınlanan Stüdyoda Futbol Programı'nda şuursuzca haddini aşarak "Siyaset isterse Beşiktaş'ı bitirir" ifadelerini kullanarak yorum yapan gazeteci, yazar müsveddesi Cem Küçük'ü şiddetle kınıyor, camiamızın bu ve benzeri akıl yoksunu, provokatif yorumları muhattap kabul etmeyeceğini biliyoruz. Siyaset ve spor ile ilgili bilgisi olmadan her iki alanda da fikri olan bu cahillerin ekonomik çıkar uğruna ceplerini doldurmak için hadlerini aştıkları açıktır.

"BİLİNMELİDİR Kİ BUNUN ŞAMARI AĞIR OLUR"

Akıl ve izandan yoksun, birilerinin adını kullanarak gazetecilik yaptığını sanan provokatörler bilmelidir ki önümüzdeki yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl dönümü ile birlikte Beşiktaş'ın 120. kuruluş yıl dönümlerini hep birlikte kutlayacağız. 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliği önleyici yasanın toplum huzurunu bozmaya yönelik çalışan sözde tv yorumcusu için de uygulanması konusunda savcıları göreve davet ediyoruz. Zira Beşiktaş camiası bu ve benzeri laf ebelerinin soytarılıklarıyla reyting taklaları atacağı bir yer değildir. Bilinmelidir ki bunun şamarı ağır olur.

"BEŞİKTAŞ BİTMEZ"

Devletimizin ilgili kurumlarıyla her mükellefine gösterdiği duyarlılığın ve desteğin bir örneği olarak hiçbir ayrıcalık olmadan tarafımıza uyguladığı vergi indirimini alışık oldukları üsluplarıyla el koyma hadsizliğine vardıracak kadar akıl tutulması yaşayan bu kişi için "askıda akıl" kampanyası başlatılmasıyla, bu sayede belki de doğru düşünebileceği bir aklın kendisine bulanması sağlanacak, böylece önce düşünmeyi sonra doğru düşünmeyi öğrenebilecektir. Türk spor kamuoyuna bu vesile tekrar hatırlatmak isteriz ki; Beşiktaş bitmez!

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur... - Son Dakika


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