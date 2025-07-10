Beşiktaş'tan Gedson Yalanlaması

Beşiktaş Kulübü, Gedson Fernandes'in transferi konusunda Spartak Moskova ile görüşmelerin başladığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlıların sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Spartak Moskova'nın, futbolcumuz Gedson Fernandes'in transferi için görüşmelere başladığıyla ilgili yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Taraftarlarımızın bu tür masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olmasını ve itibar etmemesini önemle rica ederiz" denildi. - İSTANBUL