Beşiktaş'tan Hollandalı Transfer: Ernest Poku

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Ernest Poku, siyah-beyazlıların tarihindeki dördüncü Hollandalı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı.

Genç futbolcu, siyah-beyazlıların bu sezonki 8. transferi oldu.

Kulüp tarihinin 205. yabancısı

Yeni transfer Ernest Poku, siyah-beyazlıların formasını giyecek dördüncü Hollandalı futbolcu olacak.

Beşiktaş'ta daha önce sırasıyla hücum oyuncuları Ryan Babel, Jeremain Lens ve Wout Weghorst görev yaptı.

Kulüp tarihinde bugüne dek 58 farklı ülkeden 204 yabancı oyuncuyu transfer eden Beşiktaş'ta Poku, siyah-beyazlı takımın formasını giyecek 205. yabancı futbolcu oldu.

Kariyeri

Ernest Poku, 28 Ocak 2004'te Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi.

Gana asıllı Hollandalı genç kanat oyuncusu, futbol yaşantısına SV Robinhood, FC Amsterdam ve AZ Alkmaar altyapılarında forma giyerek başladı.

Hücumun her alanında görev yapabilen Poku, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlık döneminde AZ Alkmaar'ın A takımıyla antrenmanlara katıldı. Genç oyuncu, 14 Ağustos 2021'de sezonun açılış maçında RKC Waalwijk karşısında oyuna sonradan girerek ilk kez A takım formasını giydi.

Hollanda ekibinin formasını alt yaş gruplarıyla beraber aynı zamanda A takımda da giyen Ernest Poku, 4 sezonda 79 resmi karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşadı.

Genç oyuncu, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ve play-off turu olmak üzere AZ Alkmaar formasıyla Galatasaray'a karşı üç maçta görev yaptı.

Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Poku, geçen sezon başında Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'e transfer oldu. İlk sezonunda 45 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, 5 gol kaydetmeyi başardı.

Ernest Poku, Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Milli takım performansı

Ernest Poku, alt yaş gruplarında Hollanda adına mücadele ediyor.

Genç kanat oyuncusu, son olarak Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydi.

Beşiktaş'ın bu sezonki 8. transferi

Siyah-beyazlıların kiralık olarak renklerine bağladığı Ernest Poku, Beşiktaş'ın bu sezonki 8. transferi oldu.

Beşiktaş, bu sezon üç kanat, iki kaleci, birer de sol bek, orta saha ve santrfor olmak üzere kadrosuna 8 takviye yaptı.

Siyah-beyazlı takım, sırasıyla Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic ve Ernest Poku'yu transfer etti.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Siyah-beyazlıların 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista Almanya 14 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai, Alexander Nübel Portekiz 13 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic Fransa 6 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier, Kassoum Ouattara Çekya 5 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey Hollanda 4 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst, Ernest Poku İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana Kolombiya 4 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo, Devis Vasquez Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku Fildişi Sahili 3 Eric Bailly, Badra Cisse, Emmanuel Agbadou Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba Sırbistan 3 Dusko Tosic, Adem Ljajic, Dusan Vlahovic Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko Mali 2 Abdoulay Diaby, El Bilal Toure Arnavutluk 2 Ernest Muçi, Kristjan Asllani Belçika 2 Michy Batshuayi, Leandro Trossard Benin 1 Junior Olaitan Cezayir 1 Rachid Ghezzal Danimarka 1 Peter Kjaer Ekvador 1 Keny Arroyo Ermenistan 1 Aras Özbiliz Gambiya 1 Omar Colley Gine 1 Souleymane Youla Güney Afrika 1 Fani Madida Güney Kore 1 Hyeon-gyu Oh İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson Japonya 1 Shinji Kagawa Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov Kosova 1 Milot Rashica Libya 1 Moatasem Al-Musrati Panama 1 Amir Murillo Rusya 1 Dmitriy Khlestov Tunus 1 Zoubaier Baya Ukrayna 1 Denis Boyko Yeşil Burun Adaları 1 Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.