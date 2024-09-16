Beşiktaş'tan MHK'ye Açık Mektup - Son Dakika
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Beşiktaş'tan MHK'ye Açık Mektup

Beşiktaş, hakem kararlarındaki tutarsızlıkları eleştirerek MHK'ye açık mektup gönderdi.

16.09.2024 20:44
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Beşiktaş, Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) bir açık mektup yayımlayarak, "Hakemlerinizin faul, kart ve penaltı standartları konusunda yıllardır devam eden tutarsız kararlarının maalesef aynen bu sezon da devam etmekte olduğunu görüyoruz. Kaygılarımızı şimdiden belirtiyor ve uyarımızı yapıyoruz!" dedi.

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) bir açık mektup yayımladı. Siyah-beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yayımlanan mektupta şu ifadeler kullanıldı:

"Daha ligin başında sayılırız. Hakemlerinizin faul, kart ve penaltı standartları konusunda yıllardır devam eden tutarsız kararlarının maalesef aynen bu sezon da devam etmekte olduğunu görüyoruz.

Kaygılarımızı şimdiden belirtiyor ve uyarımızı yapıyoruz!

Faul başına en çok sarı kart gören takımın açık ara Beşiktaş olması tesadüf müdür?

Oyuncularımızın yaptığı her 4 faule 1 sarı kart gösterilirken, ezeli rakiplerimizden birinin her 8 faulüne 1 sarı kart, diğerinin ise ancak her 53 faulüne 1 sarı kart gösterilmesini olağan mı karşılamalıyız? Dünyanın neresinde 53 faule 1 sarı kart gösterilebilir, bu istatistiği UEFA'da ve FIFA seminerlerinde izah edebileceğinizi düşünüyor musunuz?

Futbolcularımızın faullerine karşı keskin gözleriyle bakan hakemleriniz, bize yapılan zalimce faulleri nedense inandırıcı bulmamaktadır?

Şu bilinmeli ki geçen sezon yaşanılan hiçbir şeyi unutmuş değiliz!

Beşiktaş - Antalyaspor maçı dakika 9! Rakibin sert müdahalesi ile Rafa Silva yerde! Hakem sarı kart göstermek yerine faulle geçiştiriyor. Aynı oyuncumuz, bu sefer 58. dakikada yine sert bir faulle yere indiriliyor yine kartsız faulle geçiştiriliyor...

Hakemin bu acımasız tavrından cesaret almış olacaklar ki bu sefer aynı maçın 60. dakikasında Rafa Silva, çok ciddi sakatlanmaya yol açacak ve çok sert kasti tekme yiyor, hakemin cebinden sadece sarı kart çıkıyor!

Evet, sadece sarı kart çıkıyor...

VAR tam bir dakika sonra devreye giriyor, uzun uzun izleniyor ve gaddarca atılan tekmenin kırmızı kart olması gerektiğine ancak VAR müdahalesiyle karar veriliyor.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 9. dakikada Edin Vişça, Rafa Silva'ya, ortada topa müdahaleye dair de bir pozisyon yokken adeta hınçla ve sakatlamaya yönelik, arkadan aşil tendonu bölgesine doğru gaddarca tekmeyi basıyor. Maçın hakeminin pozisyonu açıkça gördüğü yayıncı kuruluşun yayınında net bir şekilde görülürken Ali Şansalan, Vişça'yı dostane bir şekilde sadece uyarıyor.

Yine VAR devreye giriyor ve ancak o zaman kırmızı kartı göstermek zorunda kalıyor. Bu kadar sert bir hareketi bariz bir şekilde görmesine rağmen gereken kırmızı kartı göstermeyen, rakibi sadece uyaran bu hakem, bizim oyuncularımızın en ufak uyarısında ise oyuncularımıza bağırabilmeyi kendisine hak görüyor! Bir kere durumu anlatmak için koşup gelen ve aşırı bir itirazda bile bulunmayan takım kaptanımıza, rakibe çıkartamadığı kartı çok kolaylıkla veriyor.

Aynı maçta 45+2. dakikada Ciro Immobile'nin ceza sahası içinde Savic tarafından ısrarla çekilip indirilmesini pozisyonu yakından izleyen maçın hakemi ve her şeyi gören VAR masası nedense görmüyor, ikna olmuyor.

Biz rakiplerimizin kırmızı kartla oyundan atılmasından memnuniyet duymuyoruz. Hakemlerin desteğine de asla ihtiyaç duymadık duymayacağız.

Çok basit bir şekilde adalet istiyoruz!

Adil davranın, korkmadan karar verin ve Türk Futbolu'nu koruyun!" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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