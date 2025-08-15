Beşiktaş\'tan sakatlık açıklaması

Süper Lig devi Beşiktaş, yeni sezona başlarken gelen kötü bir sakatlık haberiyle sarsıldı.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU İÇİN AÇIKLAMA

Beşiktaş, St. Patrick's mücadelesinde oyuna girdikten kısa bir süre sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

''KISMI YIRTIK TESPİT EDİLDİ''

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçının 67'nci dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.