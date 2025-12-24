Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi - Son Dakika
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

24.12.2025 16:06
Beşiktaş, Samsunspor'un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, yıldız isim için resmi hamle yapmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de istediği konumda bulunamayan Beşiktaş, devre arasında savunmasını güçlendirmek adına harekete geçti.

SAMSUNSPOR'DAN İSTİYOR

Beşiktaş, Samsunspor formasıyla son 2 sezondur dikkat çeken 27 yaşındaki Hollandalı stoper Rick van Drongelen'i gündemine aldı. Beşiktaş'ın Samsunspor'un savunmadaki bel kemiği olan yıldız isim için resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.

TEKNİK HEYET ONAY VERDİ

Sol ayaklı olması ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken deneyimli oyuncuya teknik heyetin de onay verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin, kırmızı-beyazlılar ile sözleşmesi 2028 yılına dek devam eden Rick van Drongelen için teklif hazırlığına girdiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 25 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

    Yorumlar (3)

  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Bunuda bjk ye kakalarlar 5 6 milyon Euro da bunları soyarlar tam kapak olur 3 6 Yanıtla
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    BENCE İYİ STOPER.FAYDALI OLUR 5 3 Yanıtla
    emircan2112 emircan2112:
    bencede hem ligide iyi biliyor belki fayda sağlar 2 0
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi
