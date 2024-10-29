Beşiktaş'tan Sert Açıklama: Adalet İstiyoruz! - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'tan Sert Açıklama: Adalet İstiyoruz!

Beşiktaş Kulübü, Türk futbolunda adalet sağlanmadığını vurgulayarak tepkisini dile getirdi.

29.10.2024 16:26
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'Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte'

'Son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!'

İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü, "Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte. Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüp, internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok!

Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte.

Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir.

Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz!

Bu bakımdan şu hususun net olarak bilinmesini isteriz ki, son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!

Aklı ve vicdanı olan herkes gibi bizler de Türkiye'de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız.

Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna, oradan tutun bilet karaborsasına kadar saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz?

Biz Beşiktaş olarak başkaları gibi ayrıcalık değil, her zaman ve herkes için adalet istiyoruz…

Biz sağduyu telkin ettikçe, yayınladıkları salıncak animasyonuyla ülke futbolunu geren ve iki güzide kulübe alenen hakaret edenlere göz yumanlar, onlarla birlikte yıllardan beri salıncakta sallananlardır.

Sadece kendimiz için değil mağdur edilen tüm futbol kulüplerinin, bu tek taraflı örgütlü kötülük çetesi karşısında haklarının korunması için TFF'yi kestirme yolları kullanarak çıkar elde etmeye çalışanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Popülizme hizmet etmeyin, icraat yapın! Zira, o koltuklarda oturma sebebinizin Türk futbolunda rekabet eşitliğini ve de adaleti tesis etme olduğunu unutmayın.

Biz Beşiktaş'ız!

Oyuncularımızın emeğinin alenen çalınmasına, taraftarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla izin vermeyiz!

Dün gece Türk futbolu için bir milattır. Bu böyle bilinmelidir!

Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız!

Biz Beşiktaşlılar, edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Sert Açıklama: Adalet İstiyoruz! - Son Dakika

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