Beşiktaş'tan Twente Maçında Taraftarlara Müjde - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'tan Twente Maçında Taraftarlara Müjde

Beşiktaş, FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçında taraftarların deplasman tribününe alınacağını açıkladı. Yönetim kurulu, taraftarların stadyuma girmesi için yoğun girişimlerde bulundu.

15.01.2025 20:57
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BEŞİKTAŞ, Twente maçında taraftarların deplasman tribününe alınacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

" Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion'da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar vermişti.

Serdal Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun taraftarlarımızın FC Twente Stadion tribünlerinde yer alabilmesi için Enschede Belediyesi, Hollanda güvenlik makamları, UEFA ve FC Twente nezdinde yapmış olduğu yoğun girişimler neticesinde Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, taraftarlarımızın stadyuma alınmasına karar vermiştir.

Bilet satışı ve taraftarlarımızın stadyuma ulaşımı konularında detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Beşiktaş, Twente, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Twente Maçında Taraftarlara Müjde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Twente Maçında Taraftarlara Müjde - Son Dakika
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