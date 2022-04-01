Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti! - Son Dakika
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Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!

01.04.2022 21:49

Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Vodafone Park'ta seyircisi önünde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yaklaşık 10 bin siyah-beyazlının katıldığı antrenmanda yeni teknik direktör Valerien Ismael ilk kez taraftarla buluştu.

Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Vodafone Park'ta taraftarı önünde coşkulu bir antrenman yaptı.

TARAFTARLAR TAKIMA MORAL VERDİ

Vodafone Park'ta Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve iki grupta top kapma çalışması ile devam etti. Futbolcular daha sonra 5 gruba ayrılıp topa baskı çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise orta çalışması yapıldı. Antrenmanı yaklaşık 10 bin siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerden takip etti. Taraftarlar tezahüratlarıyla takıma moral verdi.

Bu görüntü maçtan değil! Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti

BAŞKAN ÇEBİ DE ANTRENMANI İZLEDİ

Antrenmanda milli takımlarına gittikleri için Cyle Larin, Atiba ve Michy Batshuayi yer almadı. Larin ile Atiba antrenmanı kenardan takip etti. Öte yandan antrenmanı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi. Antrenman sonrasında Çebi, Valerien Ismael ile bir süre sohbet etti. Beşiktaş yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Bu görüntü maçtan değil! Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti
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