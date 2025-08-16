Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı sağ bek Taylan Bulut'un sağlık kontrolleri yapıldı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 19 yaşındaki oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki kontrolleri tamamlandı.
Türk asıllı Alman sağ bek, sırasıyla Germania Dürwiss, Leverkusen ve Schalke altyapılarında forma giydi.
Schalke A takımında toplam 29 maçta görev yapan Taylan, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Taylan Bulut, Almanya Milli Takımı adına alt yaş kategorilerinde de görev yaptı.
Genç oyuncu, Schalke formasıyla Almanya 2. Lig'de (Bundesliga 2) yeni başlayan sezonda 2 karşılaşmada şans buldu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Taylan Bulut'un Sağlık Kontrollerini Tamamladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?