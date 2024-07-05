Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Hollanda-Türkiye maçının güzel geçeceğini düşünüyor - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Hollanda-Türkiye maçının güzel geçeceğini düşünüyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Hollanda-Türkiye maçının EURO 2024 çeyrek finalinde güzel bir maç olacağını düşündüğünü söyledi. Van Bronckhorst, iki takımın da turnuvada iyi performans sergilediğini belirterek, Türkiye'nin geçişlerde daha fazla gol atabilmesi için fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Mert Günok'un son anlarda yaptığı kurtarışın takıma büyük bir öz güven verdiğini ve çok iyi bir performans sergilediğini söyledi.

05.07.2024 18:21
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde yarın oynanacak Hollanda- Türkiye maçının çok güzel geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Hollandalı çalıştırıcı, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına Hollanda-Türkiye müsabakası ve EURO 2024'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki ekibin de şampiyonada iyi bir performans ortaya koyduğunu belirten Van Bronckhorst, "Hollanda ve Türkiye, turnuvada iyi maçlar çıkardı. Hollanda güzel bir oyunla Romanya'yı geçerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye de iyi bir performans ortaya koyarak çeyrek finale çıktı. İki takım için de güzel bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdığı son 16 turu maçının son anında yaptığı kurtarışla dikkati çeken kaleci Mert Günok hakkında da görüşlerini paylaşan Hollandalı teknik adam, "Mert Günok çok iyi bir kurtarış yaptı. Bu, takıma büyük bir öz güven verdi. Mert'in adına çok mutlu oldum. Çok iyi bir performans gösterdi." diye konuştu.

EURO 2024'ü de değerlendiren Giovanni van Bronckhorst, "Birçok takım aynı sistemde oynuyor. İspanya, Almanya ve Hollanda gibi takımlar oyunu kontrol etmek istiyor. Türkiye de bunu yapmaya çalışan bir takım. Türkiye, geçişlerde fırsatları değerlendirebilse daha fazla gol atabilirdi. Şampiyonada takımlar açık oynamaya çalışıyor. İzleyenler için iyi bir turnuva olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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