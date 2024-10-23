Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Zor bir maç olacak

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BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Zor bir maç olacak. Lyon , kaliteli bir takım. Pozitif bir skor almaya çalışacağız. İyi savunma yapmaya çalışacağız. Topun bizde kalması önemli" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında yarın deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolculardan Emirhan Topçu, açıklamalarda bulundu.

Rakipleri Lyon'un kaliteli bir takım olduğunu söyleyen Giovanni van Bronckhorst, "Zor bir maç olacak. Lyon, kaliteli bir takım. Pozitif bir skor almaya çalışacağız. İyi savunma yapmaya çalışacağız. Topun bizde kalması önemli. Rakibimiz hücum geçişlerinde etkili. İyi bir performans göstermek istiyoruz" sözlerini sarf etti.

'TOPA SAHİP OLMAK ÖNEMLİ'

Yarın oynanacak olan maçta topa sahip olmanın önemli olacağını belirten van Bronckhorst, "Oyunu ve topu kontrol etmek istiyoruz. Lyon, savunmada ve hücumda kaliteli. Topa sahip olmak önemli. Topun bizde olduğu esnada öz güvenli oynamamız gerekiyor. Onlar da maça aynı felsefeyle yaklaşacak. Onlar içeride, biz deplasmandayız. İyi oynamak istiyoruz. Topa sahip olan ve hücum futbolu oynamak istiyoruz. Lyon maçıyla Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz" sözlerini sarf etti.

Hollandalı teknik adam, kaleci Ersin Destanoğlu'nun durumunun pozitif ilerlediğini aktardı. Giovanni van Bronckhorst, " Mert Günok, sakatlığı nedeniyle burada bizimle değil. Durumuna bakıyoruz, en kısa zaman aramıza döneceğini umuyorum. Ersin, son birkaç antrenmana katıldı. Ersin'in durumu pozitif ilerliyor. İdmandan sonra nasıl reaksiyon gösterdiğine bakacağız. Umuyorum yarın oynayabilir durumda olacaktır" dedi.

'AVRUPA'DA DA OLUMLU SONUÇLAR ALMAK İSTİYORUZ'

UEFA Avrupa Ligi'nde olumlu sonuçlar almak istediklerine değinen Hollandali teknik direktör, "Geçen seneye göre takımda bayağı bir değişim var. Lige iyi başladık, Avrupa'da da lig etabına kaldık. Süreçten dolayı mutluyum. 28 oyuncunun gidip 8 oyuncunun gelmesi kolay değil. Stabil olma durumumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Henüz ligde 8 maç oynadık. Daha güçlü olmak istiyoruz. Avrupa'da 2 maç oynadık. Süreçten ve takımın gelişiminden memnunum. Pozitif şeyler var. İstediğim şey bu yolda devam etmek. Avrupa'da da olumlu sonuçlar almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

'DERBİ MAÇLARI ÖZELDİR'

Galatasaray ile oynayacakları derbi hakkında da konuşan van Bronckhorst, "Derbi maçları özeldir. Çok fazla derbi oynadım. Hoca olarak da birçok derbi maçta görev yaptım. İyi bir maç oynamayı istiyoruz ama her zaman maç maç düşünen bir hoca oldum" sözlerini kullandı.

Son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Maalesef indiğimizde kötü bir haber aldık. Kalbimiz hayatını kaybedenler, onların aileleri ve Türk halkıyla" diyerek sözlerini noktaladı.

EMİRHAN TOPÇU: BURADAN PUANLARLA AYRILMAK İSTİYORUZ

Lyon deplasmanından puanlarla dönmek istediklerini belirten Emirhan Topçu, "Avrupa Ligi'ne güzel başlayamadık. İkinci maçta istediklerimizi biraz daha fazla yaptık. Skor olarak şanslı değildik. Kötü gidişatı tersine çevirip buradan puanlarla ayrılmak istiyoruz" dedi.

'TAKIMA ALIŞMA SÜRECİM KISA SÜRDÜ'

Takıma çabuk adapte olduğunu söyleyen 24 yaşındaki savunmacı, "Takıma alışma sürecim kısa sürdü. Birçok kez karşılaştığım futbolcularla takım arkadaşı oldum. Beni çok çabuk benimsediler. Burada inanılmaz derecede mutluyum. Son 3 maçtır oynuyorum. Benim için oynamaktan ziyade takımın başarısı önemlidir. Buraya başarı için geldik. İnşallah başarılı olup İstanbul'a hep beraber döneceğiz." sözlerini sarf etti.

Emirhan Topçu, Beşiktaş taraftarının bu maçta yer alamayacak olmasıyla ilgili, "Taraftarımız statta olamayacak. Bizim arkamızda olduklarını biliyoruz. Yarın taraftarımız için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Kötü bir haber aldık. Ülkemizde bir saldırı olmuş. Şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.