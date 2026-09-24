Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, Vlahovic'in 4 maçta 5 gol attığını söyledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye'deki futbol ortamını "olağanüstü" olarak tanımlarken, dinamik ve Beşiktaş'ı yansıtan bir futbol isteyen taraftarlarını memnun etmeye çalıştıklarını ve bunu da şu ana kadar başardıklarını söyledi.

Italiano, ülkesinden Corriere dello Sport gazetesine, Türk futbolunu, Beşiktaş'a gelişi, gözlemleri ve buradaki hedeflerine dair geniş bir röportaj verdi.

Türkiye'deki futbol ortamını öven Italiano, "Buradaki atmosfer olağanüstü. Statlar yeni, üstü kapalı, devasa ve tutkulu seyircilerle doluyor. Bana 80'ler ve 90'lardaki İtalyan futbolunu hatırlatıyor. İnanılmaz sıcak bir atmosfer var. Sadece büyük takımların tribünleri değil, her yerde böyle. Örneğin Amed takımının stadında da çok etkileyici bir atmosfer vardı. İtalyan statlarının dolup taştığı küçüklüğümdeki dönem gibi. O duyguları yeniden yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Italiano, Türkiye'de kulüp başkanları da dahil olmak üzere herkesin mükemmelliğe ulaşma konusunda "çılgın bir arzuya" sahip olduğunu ve buna şaşırdığını anlatarak, "Yüksek seviyeli ve büyüyen bir lig. Ayrıca değerli oyuncular ve yabancı antrenörler gelmeye devam ediyor." dedi.

Beşiktaş'ta sezona genç oyuncularla başladıklarını hatırlatan Italiano, "UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Midtjylland ile karşılaşmaktan hazır olmadığımız için endişe duyuyorduk ama onları iki kere yendik. Milli oyuncular döndü, Vlahovic geldi. Beşiktaş, sezon başındaki beklentiler düşünüldüğünde ortaya koyduğu performansla şaşırtıyor. Bunu beklemiyordum." diye konuştu.

İtalyan teknik adam, 4-1 kazandıkları Olimpik Marsilya maçı sonrasında stattaki 43 bin siyah-beyazlı taraftarın Toto Cutugno'nun "Italiano" şarkısını söylemesinin kendisini duygulandırdığını dile getirerek, "Dinamik, Beşiktaş'ı, Kara Kartal'ı, bu semti yansıtan bir futbol isteyen insanları memnun etmeye çalışıyoruz ve başarılı oluyoruz." açıklamasını yaptı.

"Beşiktaş beni aradı ve önemli bir proje teklif etti"

İtalyan teknik adam, Beşiktaş'a gitmeden önce bir İtalyan kulübü ve Portekiz'den Benfica ile önemli görüşmeler yaptığını aktararak, "Avrupa'daki birkaç takımla önemli görüşmeler yaptım. Özellikle Benfica yöneticileriyle iyi bir sohbetimiz oldu. Yurt dışında çalışmakla pek ilgilenmediğim için bakış açımı biraz değiştirdiler. Birkaç gün sonra Beşiktaş beni aradı ve önemli bir proje teklif etti. ve birkaç ay öncesine kadar asla aklıma gelmeyecek olan bu macerayı denemeye karar verdim. Avrupa'da kalmak istiyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Italiano, Beşiktaş'ın 4 hedef koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlki UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına girmekti ve bunu yaptık. İkincisi ilk sıradaki takımlar arasında yer almak. Bir kimlik oluşturmak ve gelecek vadeden oyunculardan oluşan bir grup geliştirmekti. Benden şu anda Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamı istemediler ancak zirveye yakın kalmamız gerekiyor. Gelecek yıl belki daha fazlasını da başarmaya çalışabiliriz. Galatasaray, yıllardır burada kazanıyor ve herkes onların bu hegemonyasını kırmak istiyor."

"(Vlahovic) Yetenekli forvetlerim oldu ama hiçbiri onun kalibresinde değil"

Sırp golcü Dusan Vlahovic'i Beşiktaş'a gelme konusunda nasıl ikna ettiğine değinen Italiano, "Onunla, Beşiktaş'a imza attığım gün konuştum. Juventus'tan ayrılıyordu, durumunu anlamak istedim. Kulüp de benimle aynı fikirdeydi ve nihayetinde 26 yaşında geleceği olan büyük bir değeri aldık. İyileştikten sonra birkaç yıl önceki Vlahovic'e geri dönebilir. Şu ana dek 4 maçta 5 gol attı. Onu tam formuna kavuşturmaya çalışıyoruz. Dusan, Avrupa futboluna halen çok şey katabilir. Yetenekli forvetlerim oldu ama hiçbiri onun kalibresinde değil." ifadelerini kullandı.

Vlahovic'in neden Juventus'ta fazla forma şansı bulamadığı sorusuna Italiano, "Bunu bilemiyorum. Sonuçta rakamlara bakarsak goller attı. Performansı vardı. Sakatlıklar ve takım düzeyindeki bazı durumlar ona yardımcı olmadı." yanıtını verdi.

Vincenzo Italiano, Beşiktaş'a transfer edilmesini çok istediğini belirttiği vatandaşı Fabio Miretti'nin de çok yetenekli olduğunu, son maçın ikinci yarısında oyuna girip işleri değiştirdiğini ve sakatlık dönüşü iyi performans sergilediğini söyledi.

"Hakem ve VAR müdahale etmedi, başkan çıldırdı"

Beşiktaş Kulübünün Süper Lig'de kaybettikleri Alanyaspor maçının ardından hakemlere yönelik sert bir açıklama yayımladığı anlatan Italiano, "İşlerin dinamiklerine derinlemesine hakim değilim ama tüm kulüplerin hakemlik sistemine karşı güçlü bir tavır sergilediğini görüyorum. Bu nedenle (Anthony) Taylor hakemleri koordine etmesi için görevlendirildi. O maçta çok tartışmalı bir olay yaşandı. Rakip oyuncu Trossard'a yumruk attı. Hakem ve VAR müdahale etmedi, başkan çıldırdı." ifadelerini kullandı.

İtalya'da genç oyuncuların büyük kulüplerde çok az forma şansı bulduğuna dikkati çeken Italiano, şunları kaydetti:

"Burada, Fransa 2. Ligi'nden gelen 2006 doğumlu İlhan Fakılı var. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella beni aradı ve 'Bu çocuğu beğendim.' dedi ve onu milli takıma çağırdı. Bu beni heyecanlandırdı. Çok ilerleme kaydeden bir oyuncu. Burada adil bir kural var. 23 yaş üstü en fazla 10 yabancı oyuncu ve 23 yaş altı da en fazla 4 oyuncu oynatabiliyorsunuz. Gerisi Türk oyunculardan oluşuyor. Bir yolu takip etmek zorunda kaldığınızda gelişim olur."

Barcelona'nın futbol yaklaşımına övgü

Vincenzo Italiano, Barcelona Kulübünün futbola yaklaşımına, yönetimine ve felsefesine hayran olduğunu belirterek, "Sıradışı bir kulüp. Teknik direktör kim olursa olsun her zaman aynı hücum futbolunu oynuyorlar. İnanılmaz bir şov. Ara sıra bazı şeyleri çalmaya çalışıyorum ama onların zihniyetini kopyalamak ve yeniden üretmek zor." şeklinde görüş belirtti.

Italiano, ileride hangi İtalyan takımını çalıştırmak istediği sorusuna "Bilmiyorum. Çocukluğumdan beri hayalim Serie A şampiyonluğunu kazanmak. Bakalım, emekli olmadan gerçekleştirebilecek miyim..." yanıtını verdi.

Vincenzo Italiano, İtalya Milli Takımı'nın Roberto Mancini ile toparlayacağını ve yeniden büyük işler yapacağını dile getirdi.