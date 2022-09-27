Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael yanıtladı! Ghezzal ve Redmond derbide forma giyebilecek mi?

Pazar günü saat 19.00'da oynanacak derbi öncesi Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Fransız hoca siyah-beyazlıların yıldız futbolcu Redmond ve Ghezzal'in sağlık durumlarına ilişkin de konuştu.

"GÜNBEGÜN TAKİP EDECEĞİZ"

Nathan Redmond ve Rachid Ghezzal'in durumlarını takip ettiklerini söyleyen Ismael, "Nathan Redmond iyi görünüyor. Durumunu takip edeceğiz. Kadroda olabilir diye düşünüyorum. Rachid Ghezzal konusunda günbegün gideceğiz." dedi.

"GÖSTERDİĞİMİZ PERFORMANS YETERLİ DEĞİL"

Siyah-beyazlı ekibin gösterdiği performansı yeterli bulmayan Ismael, "Gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Bizim performansımız yeterli değildi. Başka bir maç olacak derbi. Kendi performansımızı göstermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"İLK 11 İÇİN KONUŞMAK ERKEN"

İlk 11 için konuşmanın henüz erken olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Şu an ilk 11 ile ilgili konuşmak için erken. Çok süre var. Milli takımdan dönecek oyuncular var. Gün gün takip edeceğiz. İlk 11 hakkında yorum yapmak için çok erken." dedi.