Valerien Ismael, derbi sonu Weghorst ile ne konuştu? Merak edilen soruyu canlı yayında cevapladı - Son Dakika
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Valerien Ismael, derbi sonu Weghorst ile ne konuştu? Merak edilen soruyu canlı yayında cevapladı

02.10.2022 23:47

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe ile golsüz biten karşılaşmadan sonra açıklamalar yaptı. Maç sonunda Weghorst ile arasında geçen diyaloğu anlatan tecrübeli hoca, "Gol atamadığı için üzgündü. Son anda iki fırsat yakaladı. 'Bu şekilde devam et' dedim." dedi.

Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael maç sonunda açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Weghorst ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

"GOL ATAMADIĞI İÇİN ÜZGÜNDÜ"

Weghorst ile ne konuştuğunu anlatan Ismael, "Wout Weghorst ile özel bir konuşmamız olmadı. Gol atamadığı için üzgündü. Son anda iki fırsat yakaladı. 'Bu şekilde devam et' dedim. Elimizden geleni yaptığımız söyledim. Bazen futbol böyle olur, skoru kabul etmeniz gerekir." dedi.

Valerien Ismael'in açıklamalarının devamı şöyle:

"OYUN GENELİNDE İYİDİK"

"Zor bir maç oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz. İkinci yarı daha güçlü oynadık. Son bölümde gole yakındı. Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazen top girmiyor. Şans da lazım. Oyun genelinde iyiydik. İç sahada taraftar önünde her zaman kazanmak istersiniz. İstediğimiz her şeyi yaptık ama zor maçtı. İki taraf için de taktiksel anlamda her şey yaşandı. Güçlü iki takımın, güçlü taktik savaşı vardı. Kulübeden gelenlerin etkisinden de bahsettim. Her şeyi iyi yaptık, gol atamadık. Wout iki tane kaçırdı.

"GOL YEMEDİK VE RAKİBE FIRSAT VERMEDİK"

Kevin N'Koudou, bizimle olsaydı, fark yaratabilirdi. Umarım haftaya dönecektir. Durumuna gün gün bakacağız. Koşulara başladı. Önümüzdeki maça az zaman var ama umarım bizimle olur. Gol yemedik ve rakibe çok fazla fırsat vermedik. Önümüzdeki hafta da Romain Saiss ve Tayyip Talha Sanuç'tan aynı performansı bekliyorum ama gol atıp, maçı kazanmak şartıyla.

"BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"

Savunma arkasındaki boşlukları kullanmak istedik. Bu şekilde daha önce net fırsatlar verdiklerine şahit olduk. Devrede çok fazla ofsayta kaldığımızı ve dikkat etmemiz gerektiğini konuştuk. 70 dakika Fenerbahçe'nin oyunu domine ettiğini düşünmüyorum. Geleceğim için endişelenmiyorum. Siz de endişelenmeyin. İyi bir ekibim var ve iyi işler yapmak istiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. Yorumları dinlemiyorum. Zaten Türkçe de bilmiyorum. Duysam da anlamam. İşime ve Beşiktaş'ın geleceğine odaklıyız."

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Son Dakika Spor Valerien Ismael, derbi sonu Weghorst ile ne konuştu? Merak edilen soruyu canlı yayında cevapladı - Son Dakika


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