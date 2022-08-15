Valerien Ismael: Kendi kendimize ettik - Son Dakika
Üye Girişi

Valerien Ismael: Kendi kendimize ettik

15.08.2022 01:33
Valerien Ismael: Kendi kendimize ettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Geçen hafta ve bu hafta kırmızı kartlarımız oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Geçen hafta ve bu hafta kırmızı kartlarımız oldu. Kendi kendimize ettik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Alanyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ismael, 3-3'lük skordan dolayı üzgün olduklarını söyledi. Ismael, "Üzgünüz. Oyuna çok iyi başladık, oyunu kontrol ettik. Mantalitemiz de iyiydi. Güzel de goller attık. Maçın ivmesi tamamen bizdeydi. Daha sonra bir disiplin problemi yaşadık. Geçen hafta ve bu hafta kırmızı kartlarımız oldu. Kendi kendimize ettik. İkinci yarının 81'inci dakikasına kadar yine de oyunu iyi tuttuk. Rakibi merkezden kenara doğru yönlendirdik. Merkezi savunmaya çalıştık. Kendi kalemize attığımız gol ve penaltı sonucu belirledi. 10 kişi iken Saiss'in çıkardığı top vardı. Biraz da kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİKLİKLERİ BU BAKIŞ AÇISIYLA YAPTIK"Bir gazetecinin oyuncu değişikliklerinde "Oyuna giren oyuncular, istediklerinin ne kadarını sahaya yansıttılar?" sorusu üzerine Valerien Ismael, "İlk yarının sonuna doğru rakip merkezden gelmeye başladığında biz merkezi kapatıp rakibi kenarlara yönlendirmeye çalıştık. Kenar ortalarıyla bu kez bir şeyler yapmaya çalıştı rakip.  Önce merkezi kapatıp, ortaları engelleme durumuna geçmek gerekiyordu. İkinci yarıdaki değişiklikler de 8 numaranın yerine koyduğumuz oyuncular koşu özelliği olan oyunculardı. Arkaya atılacak toplarda etkili olmaya çalıştık. Değişiklikleri bu bakış açısıyla yaptık" diye konuştu"ÇALIŞIYORLAR VE GELİŞİYORLAR"

Transfer çalışmaları ile ilgili ise Ismael, "Bu konu üzerinde çalışıyoruz, perde arkasında çalışmalarımız var. Tabi takıma kalite, kadromuza derinlik katacak futbolcuları araştırıyoruz. Yine rotasyonda kullanabileceğimiz, oyunu tutabileceğimiz, kırmızı kart olursa da kırmızı kartı telafi edebileceğimiz mevkilere destek sağlamak istiyoruz. Oyunculara gelince de çok memnunuz, çok iyi bir sezon başı geçiriyorlar, çalışıyorlar ve gelişiyorlar. Onların haricinde bir sonraki maça hazırlanıyoruz buradan çok üzgün ayrılıyoruz. Haftaya galibiyetle bu üzüntüyü hafifletmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Valerien Ismael: 'Kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu' Valerien Ismael: 'Kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu' Valerien Ismael'in ne yapmaya çalıştığını anlamadılar! Beşiktaş taraftarı tarihi maç sonrası istifasını istiyor Valerien Ismael'in ne yapmaya çalıştığını anlamadılar! Beşiktaş taraftarı tarihi maç sonrası istifasını istiyor
Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Valerien Ismael: Kendi kendimize ettik - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:02 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 17 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel ve su baskınları için tedbirli olunması istendi
23:53 Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı
23:34 Muhalefet, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğim" diyenleri gözüne kestirdi: İktidara itiraz edenlerin yarısı oy verse kazanırız
23:21 Spiker Pınar Erbaş ile moderatör Mehmet Akif Ersoy, dünyaevine girdi! Düğüne ünlü isimler akın etti
22:38 Acun Ilıcalı'dan "ayrılık" iddiaları sonrası sevgilisiyle sürpriz paylaşım
22:20 Gaziantep FK, Ankaragücü karşısında tek attı 3 aldı
22:09 İzmit'te dehşet anları! Bir vatandaş, evine giren şahıslar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
21:56 Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 6'lı masa çıkışı: Seçim kanununda değişiklik yapılınca beraber olmanın getirdiği avantaj kalktı
21:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi
21:26 Savcı Sayan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 01:33:43. #1.11#
SON DAKİKA: Valerien Ismael: Kendi kendimize ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement