Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. Sakatlığı bulunan Necip Uysal forma giyemeyecekken, Vincent Aboubakar'ın da görev alması beklenmiyor. Yeni transfer Felix Uduokhai ise ilk kez Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkacak.

31.08.2024 09:46
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Net Global Sivasspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Öte yandan siyah-beyazlı takımın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor maçında görev alması halinde ilk kez Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika

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