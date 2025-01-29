Beşiktaş, Twente ile 252. Maçına Çıkıyor

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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda Hollanda takımı Twente ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 252. maçına çıkacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda Hollanda ekiplerinden Twente ile mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakasında da evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Beşiktaş sonrasında ise Fransa deplasmanında Lyon'u 1-0, sahasında da Malmö'yü 2-1 mağlup ederken, Macaristan'ın Debrecen kentindeki mücadelede Maccabi Tel Aviv'e 3-1, Norveç'te Bodo/Glimt'e de 2-1 kaybetti.

Kartal, son maçında ise Dolmabahçe'de İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

Avrupa kupalarında 252. maç

Beşiktaş, Twente karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 252. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 251 mücadelede 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 107 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 338 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 383 gole engel olamadı.

Avrupa Ligi'nde 131. kez boy gösterecek

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 130 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 48 mağlubiyet aldı. Kartal, bu müsabakalarda 207 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 171 gol gördü.

Hollanda takımlarıyla 12. karşılaşma

Kara Kartal, Twente mücadelesiyle birlikte Hollanda takımlarıyla 12. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Feyenoord ile oynadığı 2 maçtan da galip gelirken, PSV ile ise yine 2 mücadele oynadı ve 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ajax'la da 7 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, tüm maçları kaybetti.

Twente, Türk takımlarıyla 10. kez mücadele edecek

Twente ise yarınki müsabakayla birlikte Türk takımlarına 10. kez rakip olacak. Bursaspor ile oynadığı 2 karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan Hollanda ekibi, Fenerbahçe ile oynadığı 5 mücadeleden de 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Eskişehirspor'la da 2 kez rakip olan Twente, yine 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş'ta eksikler

Siyah-beyazlılarda, UEFA listesinde bulunmayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'in yanı sıra tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig'de son oynanan Antalyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Emirhan Topçu ile Jonas Svensson'un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Siyah-beyazlıların tur atlama ihtimalleri

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 24. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda üst tura yükselecek. Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da çeşitli senaryolar mümkün. Kartal, tek farklı mağlup olur ve Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla mağlup ederse siyah-beyazlıların Avrupa serüveni son bulacak. Beşiktaş'ın bir farkla yenilgisi durumunda ise Ferencvaros, AZ Alkmaar'a en az 5 farklı kaybederse, İstanbul ekibi, Macaristan temsilcisini geride bırakacak ve yoluna devam edecek.

Beşiktaş bir farkla yenilse de ilk 24 içinde olmayan takımlardan Porto, evinde en fazla 2 farklı Maccabi Tel Aviv'e mağlup olur, Braga evinde Lazio karşısında galip gelemez ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, play-off etabına yükselen siyah-beyazlılar olacak.

Ligde 9 puana sahip Roma'nın da ikinci sırada yer alan Eintracht Frankfurt'a evinde 7 farklı yenilmesi sonucu Beşiktaş, tek farklı mağlubiyet alsa da İtalyan ekibini geride bırakacak ve play-off oynayacak.

Szymon Marciniak düdük çalacak

Beşiktaş - Twente maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Wojciech Myc olacak. Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Tomasz Kwiatkowski oturacak. AVAR'da ise Pawel Pskit görev alacak. - İSTANBUL