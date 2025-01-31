Beşiktaş, Twente'ye Yenilerek Veda Etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Twente'ye Yenilerek Veda Etti

Beşiktaş, Twente\'ye Yenilerek Veda Etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

31.01.2025 01:12
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- UEFA Avrupa Ligi: Twente: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

(Fotoğraflı)

Mehmet Ekrem Ceylan

ENSCHEDE (İHA) - UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi Twente'ye 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Stejin'in vuruşunda kaleci Mert'in de ayağından seken meşin yuvarlak direğe çarpıp kornere çıktı.

61. dakikada Rashica'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu penaltı noktasında önünde bulan Al-Musrati'nin şutunda Vlap'e çarpan top direğin üzerinden az farkla kornere çıktı.

76. dakikada sol taraftan Salah-Eddine'in ceza sahası içine gönderdiği topa penaltı noktasının gerisinden Rots'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

84. dakikada ceza yayının solundan kullanılan serbest vuruşu kullanan Masuaku'nun sert şutunda kaleci Unnerstall meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik

Twente: Lars Unnerstall, Bart van Rooij, Max Bruns, Gustaf Lagerbielke, Anass Salah-Eddine, Michel Vlap (Alec Van Hoorenbeeck dk. 87), Michal Sadilek, Daan Rots (Gijs Besselink dk. 90+2), Sem Stejin (Mathias Kjolo dk. 87), Sayfallah Ltaief (Bas Kuipers dk. 81), Ricky van Wolfswinkel

Yedekler: Sam Karssies, Przemyslaw Tyton, Mees Hilgers, Mathias Kjolo, Mitchell van Bergen, Alec Van Hoorenbeeck, Julien Mesbahi, Vennegoor of Hesselink, Harrie Kuster

Teknik Direktör: Joseph Oosting

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson (Onur Bulut dk. 81), Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica (Mustafa Hekimoğlu dk. 81), Rafa Silva (Salih Uçan dk. 60), Ernest Muçi (Joao Mario dk. 69), Ciro Immobile (Semih Kılıçsoy dk. 46)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Bakhtiyor Zainutdinov, Fahri Kerem Ay, Arda Özüarap

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Gol: Daan Rots (dk. 76) (Twente)

Sarı kartlar: Anass Salah-Eddine (Twente), Jonas Svensson, Ciro Immobile, Milot Rashica, Emirhan Topçu (Beşiktaş)

(MEC-TK-S)

31.01.2025 01: 00: 43 TSI

NNNN - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hollanda, Beşiktaş, Futbol, Twente, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Twente'ye Yenilerek Veda Etti - Son Dakika

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