Beşiktaş, UEFA'ya Kadro Bildirdi

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile mücadele edecek olan Beşiktaş, UEFA'ya kadro bildirimi yaptı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 24 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda, ikinci müsabaka ise 31 Temmuz Perşembe günü deplasmanda yapılacak.

Bu mücadeleler öncesi siyah-beyazlılar, UEFA'ya kadro bildirimi yaptı.

Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bahtiyar Zaynutdinov listede yer almadı.

Kadro şu isimlerden oluştu:

A Listesi

Mert Günok

Emirhan Topçu

Salih Uçan

Tayfur Bingol

Tayyip Talha Sanuç

Necip Uysal

Ersin Destanoğlu

Kartal Kayra Yılmaz

Demir Ege Tıknaz

Joao Mario

Jonas Svensson

Keny Arroyo

Milot Rashica

Rafa Silva

Tammy Abraham

Ernest Muçi

Felix Uduokhai

Gabriel Paulista

Gedson Fernandes

Amir Hadziahmetovic

David Jurasek

Orkun Kökçü

Al Musrati

Can Keleş

Elan Ricardo

B Listesi

Emir Yaşar

Emre Bilgin

Göktuğ Baytekin

Fahri Kerem Ay

Mustafa Erhan Hekimoğlu

Mustafa Azem Yortaç

Semih Kılıçsoy

Serkan Emrecan Terzi - İSTANBUL