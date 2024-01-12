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Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek - Son Dakika
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Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Mücadele Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş 4. sırada yer alırken, Fatih Karagümrük ise 15. sırada bulunuyor. Teknik direktör Fernando Santos, Beşiktaş'ın başında ilk maçına çıkacak. Beşiktaş, iç sahada son 3 maçtan puansız ayrıldı. Eksikler arasında Alex-Oxlade Chamberlain, Omar Colley, Daniel Amartey ve Vincent Aboubakar yer alıyor.

Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük\'ü konuk edecek
12.01.2024 - 09:23,
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Santos taraftarlarla buluşacak

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat tarafından göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos, yarın ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.

Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarlarının karşısında yeni görevine başlayacak Santos, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik adam olacak.

Santos'un yanı sıra siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson da görev verilmesi halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla sahada yer alacak.

İç sahada galibiyeti unuttu

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.

Bu sezon şampiyonluk yarışında en ciddi darbeleri iç sahada alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından 3-1'lik skorlarla yenik ayrılarak taraftarlarını üzdü.

Beşiktaş'ta eksikler

Siyah-beyazlı ekipte sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.

Kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier'in durumu ise henüz netlik kazanmadı.

Sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş'ın 4-0 kazandığı Çaykur Rizespor deplasmanında görev yapamayan Salih Uçan, cezasını tamamladı. Tecrübeli oyuncu, Santos'un forma vermesi halinde yarınki karşılaşmada görev yapacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek - Son Dakika


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