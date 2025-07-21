Beşiktaş ve Başakşehir'in Rakipleri Belli Oldu

Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.
Başakşehir, 2. eleme turunda Cherno More'yi (Bulgaristan) geçmesi halinde 3. turda Viking (Norveç)-Koper (Slovenya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nden elenmesi durumunda muhtemel rakibi
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Beşiktaş'ın elenmesi halinde rakibi belirlendi.
Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk'e elenmesi durumunda yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek ve 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda ise 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)- Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.
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