Beşiktaş ve Galatasaray\'ın eski yıldızı futbolu bıraktı

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Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray da forma giyen Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel, futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

37 yaşındaki Babel, emeklilik kararını sosyal medya hesaplarından, "Teşekkürler futbol" notuyla paylaştığı videoyla duyurdu.

Hollanda Milli Takımı formasını 69 kez giyen forvet oyuncusu, Ajax ve Liverpool gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Türk takımları Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa ve Eyüpspor'da da top koşturdu.

Ajax'ta 2, Beşiktaş'ta bir kez lig şampiyonluğu yaşayan Babel, milli formayla ise 2010 FIFA Dünya Kupası'nda final oynadı.