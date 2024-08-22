Beşiktaş ve Lugano Berabere Kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş ve Lugano Berabere Kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsviçre temsilcisi Lugano arasındaki play-off turu ilk maçı 1-1 berabere tamamlandı.

22.08.2024 22:46
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Stat: Arena Thun

Hakemler: Morten Krogh, Wollenberg Rasmussen, Steffen Bramsen (Danimarka)

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Steffen, Vladi, Aliseda

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Ndour, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile

Goller: Dk. 21 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 34 Bislimi (Lugano)

Sarı kart: Dk. 45+1 Ndour (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsviçre temsilcisi Lugano'yu karşı karşıya getiren play-off turu ilk maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

17. dakikada Lugano gole yaklaştı. Sağdan gelen ortada Aliseda arka direkte topa vurdu. Kaleci Mert Günok'u geçen meşin yuvarlağın kaleye girmesine Paulista izin vermedi.

21. dakikada Steffen'in ceza sahası önünden savunmanın arasından attığı topla buluşan Vladi'nin şutunda, kaleci Mert Günok topun sahibi oldu.

Aynı dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Paulista'nın savunmadan gönderdiği uzun topla ceza sahasının sol çaprazında buluşan Gedson Fernandes, ceza sahasına girerek çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

34. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mahmoud'un ceza sahası sağ çaprazına attığı topu Zanotti tek pasta ön direğe gönderdi. Altıpasın sağ çaprazına koşu yapan Bislimi, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA

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