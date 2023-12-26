 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş, yeni teknik direktör arayışında - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, yeni teknik direktör arayışında

Beşiktaş, bu sezon 3 teknik direktörden istediği verimi alamayarak yollarını ayırdı. Yeni yönetim, 4. teknik direktör için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hasan Arat'ın yürüttüğü görüşmelerde Bruno Genesio ve Sergen Yalçın aday olarak belirlendi. Bruno Genesio ile mali konularda anlaşma sağlanırken, Sergen Yalçın ile henüz resmi bir temas gerçekleştirilmedi. Feyyaz Uçar, Kasımpaşa maçına yeni hocayla çıkmak istediklerini belirtti.

Beşiktaş, yeni teknik direktör arayışında
26.12.2023 - 12:29,
Abone Ol
Bu sezon 3 teknik direktörden istediği verimi alamayan ve yollarını ayıran Beşiktaş'ta, yeni yönetim 4'üncüteknik direktör için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Hasan Arat'ın bizzat yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafeler kaydedilirken, aday sayısı da şu an için 2'ye düşmüş durumda. Bu isimler ise Fransız teknik adam Bruno Genesio ve Sergen Yalçın. Bruno Genesio ile Fransa'da bir görüşme gerçekleştiren başkan Arat, mali konularda büyük oranda anlaşma sağlarken, sözleşme süresi ve takıma yapılacak transfer planlamalarının konuşulduğu bilgisine ulaşıldı.

Siyah beyazlıların listesindeki ikinci en kuvvetli aday ise takımı 2021'de şampiyon yapan Sergen Yalçın. Tecrübeli teknik adam ile bugüne kadar resmi bir temas gerçekleştirilmedi, ancak Futboldan Sorumlu Yönetici Feyyaz Uçar, dün akşam yaptığı açıklamada Sergen Yalçın'ın adaylar arasında olduğunu ilan etti.

FEYYAZ UÇAR: KASIMPAŞA MAÇINA YENİ HOCAMIZLA ÇIKMAK İSTİYORUZ

Feyyaz Uçar konu ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Teknik direktörümüzü en kısa sürede belirleyip Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Ancak hepimizin de bildiği gibi, bu görüşmeler öyle hemen kolayca sonuca ulaşmayabiliyor, uzayabiliyor bazen. Bu anlamda biraz sabır istiyoruz taraftardan. Adayları zaten herkes biliyor, Genesio ile görüşme gerçekleştirildi, Sergen Yalçın ile de kısa sürede bir araya geleceğiz ve sonrasında yönetim kurulunda değerlendirmemizi yapıp ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sergen Yalçın, Hasan Arat, Beşiktaş, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, yeni teknik direktör arayışında - Son Dakika


12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:25
Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi
11:15
Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' sözüne sert tepki Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09
Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00
Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın

Son Dakika
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:09 Selçuklu Belediyesi'nin Eğitim Yatırımları Konya'ya Değer Katıyor
11:54 Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:25 Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09 Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00 Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 13:02:27. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, yeni teknik direktör arayışında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement