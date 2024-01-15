Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor\'u konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Eyüpspor'u konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da idmanı izledi.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, antrenmana salonda yapılan aktivasyon idmanıyla başladı. Salon çalışmasının ardından sahaya geçen siyah-beyazlılar, 5'e 2 top kapma ve taktik çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, Eyüpspor'la yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak.