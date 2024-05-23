Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni kazandı - Son Dakika
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni kazandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali\'ni kazandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçta Salih Uçan, Al Musrati ve Pepe'nin attığı gollerle Beşiktaş galip gelirken, Trabzonspor'un gollerini Paul Onuachu ve Pepe kaydetti.

23.05.2024 22:54
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Muleka'nın ortasında Salih Uçan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 2-1

70. dakikada Visca'nın ceza yayı önünden sert vuruşunda kaleci Mert'in parmaklarıyla dokunduğu top üst direğe çarparak kornere gitti.

84. dakikada Rashica'nın ceza yayının gerisinden sert vuruşunda kaleci Uğurcan, sağ köşeye giden topu kornere çeldi.

89. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Meunier'in kafa vuruşunda Mert topu çeldi. Pozisyonun devamında Pepe'nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

90+4. dakikada Al Musrati'nin ceza sahası dışından vuruşunda top sol köşeden ağlara gitti. 3-2

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal (Worrall dk. 90+7), Colley, Masuaku, Salih Uçan, Al Musrati, Gedson, Ghezzal (Rashica dk. 64), Muçi (Semih Kılıçsoy dk. 90+7), Muleka (Aboubakar dk. 75)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Cenk Tosun, Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Zaynutdinov

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Pepe dk. 68), Umut Güneş (Umut Bozok dk. 83), Visca, Bardhi, Fountas (Trezeguet dk. 55), Onuachu

Yedekler: Taha Tepe, Baniya, Fernandez, Kerem Şen, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Orsic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Rachid Ghezzal (dk. 45+3 pen.), Salih Uçan (dk. 54), Al Musrati (dk. 90+4) (Beşiktaş), Paul Onuachu (dk. 14), Pepe (dk. 89) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Serdar Topraktepe (Teknik Sorumlu) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Jonas Svensson, Al Musrati, (Beşiktaş), Thomas Meunier, Enis Bardhi (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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